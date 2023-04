- SMI vorbörslich: +0,50% auf 11'418,72 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,57% auf 33'826 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,43% auf 12'142 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,30% auf 28'828 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich: SST-Quote per 1. Januar 2023 267% (VJ: 212%) - Airesis 2022: Umsatz 149,7 Mio Fr. (VJ 143,9 Mio) Nettoergebnis -3,9 Mio Fr. (VJ -10,6 Mio) - Kinarus: SIX Exchange Regulation genehmigt Fristverlängerung bis Ende Mai erste ungeprüfte Zahlen werden bis zum 5. Mai veröffentlicht - Spexis 2022: Verlust von 18,6 Mio Fr. (nicht auditiert; VJ: -11,9 Mio Fr.) Cash per Ende Jahr 1,8 Mio Fr. (VJ 14,4 Mio) erhält Aufschub für Veröffentlichung des Geschäftsberichts bis 31. Mai - Baloise Schweiz ernennt Clemens Markstein zum CEO - Burkhalter Gruppe schliesst Kapitalerhöhung zur Übernahme von Bötschi ab - CI Com 2022: Verlust von 279'000 Franken (VJ 505'000 Fr.) - Wisekey-Aktionäre segnen Teilabspaltung von Halbleitergeschäft ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Pfandbriefzentrale baut Anleihenbestand im ersten Quartal weiter aus PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Einfuhrpreise März -1,1% gg Vormonat (Prognose -1,2) Einfuhrpreise März -3,8% gg Vorjahr (Prognose -3,6) - FR: BIP Q1 +0,2% gg VQ (Prognose +0,2) - 1. Schätzung - JP: MNI Mar Retail Sales +7,2% y/y; Feb +7,3% Mar Industrial Output +0,8% m/m; Feb +4,6% Mar Jobless Rate Rises to 2,8% vs. Feb 2,6% Apr Tokyo Core CPI +3,5% y/y; Mar +3,2% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - EFG International: Gruppe um EFG Bank/BTGP-BSI etc. mit 70,3%/2,99% - Geberit meldet Eigenanteil von 4,44%/3,77% - Partners Group: Blackrock meldet Anteil von 4,97% - Peach Property: Blackrock meldet Anteil von 2,76% - Temenos: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - UBS meldet Eigenanteil von 14,14%/5,1% PRESSE FREITAG - WSJ: Kanadische Opposition fordert Blockade von Teck-Übernahme durch Glencore ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Achiko: Ergebnis 2022 (nachbörslich) - IGEA Pharma: Ergebnis 2022 (nachbörslich) - EEII: Ergebnis 2023 (nachbörslich) - Relief: aoGV zu Reverse Split - GV: Swiss Life, SNB, Asmallworld, Baloise, Glarner KB, Helvetia, Medmix, Metall Zug, VP Bank, Walliser KB Montag: Tag der Arbeit - Reduzierter AWP-Dienst Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q4 (Conf. Call 14.30 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Landis+Gyr: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: BCGE Mittwoch: - Oerlikon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Straumann: Umsatz Q1 (Webcast 10.30 Uhr) - LLB: Strategie-Update Schweizer Markt (MK 08.30 Uhr) - GV: Galenica, Investis, SGKB, Skan, Temenos WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze März (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer April (09.00 Uhr) - SNB GV (mit Referaten, ab 10.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Q2) (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) April (Dienstag) - KOF Beschäftigungsindikator Q2 (Mittwoch) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 04/23 (09.55 Uhr) BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig) (14.00 Uhr) - EU: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) - US: Beschäftigungskostenindex Q1/23 (14.00 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben 03/23 (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 04/23 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/23 (endgültig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Mikron (0,40 Fr.) - SFS (2,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9851 - USD/CHF: 0,8948 - Conf-Future: -40 BP auf 142,68% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,061% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,03% auf 11'362 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,09% auf 1'769 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,11% auf 14'969 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,03% auf 15'800 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,63% auf 7'484 Punkte

awp-robot/sw/tv