- SMI vorbörslich: +0,16% auf 11'454,96 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,14% auf 34'051,7 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,11% auf 12'231 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,14% auf 29'163 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Osram Q1: Umsatz 927 Mio EUR (AWP-Konsens: 945 Mio) Adj. EBIT 50 Mio EUR (AWP-Konsens: 45,8 Mio) Adj. EBIT-Marge 5,4% (VJ 10,1%) Reingewinn adj. 6 Mio EUR (VJ 102 Mio) Adj. Bruttomarge 29,3% (VJ 33,1%) Q2: EBIT-Marge von 3 bis 6% erwartet Sehen weiterhin gedämpfte Nachfrageentwicklung Q2 Konzernumsatz von 800 bis 900 Mio. EUR erwartet Weiterhin verringerte Produktionsvolumina Bleiben vorsichtig optimistisch für zweite Jahreshälfte Aufträge im Automobilbereich weiter uneinheitlich vorbörsliche Indikation -3,9% - Geberit Q1: Umsatz 893 Mio Fr. (AWP-Konsens: 917 Mio) EBITDA 296 Mio Fr. (AWP-Konsens: 279 Mio) EBITDA-Marge 33,1% (AWP-Konsens: 30,5%) Reinergebnis 215 Mio Fr. (AWP-Konsens: 203 Mio) 2023: Einschätzung gegenüber März nicht wesentlich verändert Insgesamt anspruchsvolles Umfeld für die Bauindustrie erwartet Leitprinzipien 2023: Startegische Stabilität & operat. Flexibilität vorbörsliche Indikation +1,1% - Logitech 2022/23: Reingewinn (GAAP) 364,6 Mio USD (VJ: 644,5 Mio) Umsatz 4,54 Mrd USD (VJ 5,48 Mrd) Umsatzrückgang von 18-22% in Dollar ggü VJ bestätigt Q4: Umsatz 960 Mio USD (AWP-Konsens: 897 Mio) EBIT (GAAP) 38,8 Mio USD (AWP-Konsens: 51,9 Mio) EBIT (Non-GAAP) 82,3 Mio USD (AWP-Konsens: 72,0 Mio) Brutto-Marge (Non-GAAP) 36,3% (AWP-Konsens: 37,1%) Brutto-Marge (GAAP) 35,8% (AWP-Konsens: 36,6%) Reingewinn (GAAP) 41,5 Mio USD (AWP-Konsens: 68,9 Mio) Reingewinn (Non-GAAP) 80,6 Mio USD (VJ 135,7 Mio) 2023/24: EBIT-Ziel (Non-GAAP) von 160-190 Mio USD bestätigt 2023/24: Umsatzziel von 1,8 - 1,9 Mrd Dollar bestätigt vorbörsliche Indikation +0,7% - Alcon kündigt Vorlage von positiven Produktdaten an US-Fachkonferenz an - Swiss Life bestätigt SST-Quote per 1.1. bei 215% (VJ 223%) - Also: Neuaufstellung der operativen Führung; CEO Möller-Hergt tritt 2024 ab Möller-Hergt bleibt als Verwaltungsratspräsident - Highlight E&E 2022: Konzernergebnis -21,1 Mio Fr. (VJ -2,1 Mio Fr.) Betriebsergebnis -1,4 Mio Fr. (VJ+13,2 Mio Fr.) Umsatz 524 Mio Fr. (VJ 508,9 Mio Fr.) - Landis+Gyr 2022/23: Umsatz 1681 Mio USD (AWP-Konsens: 1617 Mio) Adj. EBITDA 139,9 Mio USD (AWP-Konsens: 122 Mio) Dividende 2,20 Fr. (AWP-Konsens: 2,19 Fr.; VJ 2,15 Fr.) Reingewinn 207,9 Mio USD (AWP-Konsens: 219 Mio) Adj. EBITDA-Marge 8,3% (AWP-Konsens: 7,6%) Rekordhoher Auftragsbestand von 3,75 Mrd Dollar (+10,6%) 2023/24: Ausblick zu Umsatz, EBITDA-Marge etc. bestätigt Peter Bason, Audrey Zibelman als neue VR-Mitglieder vorgeschlagen Thorup Sørensensich steht an GV nicht zur Wiederwahl als VR vorbörsliche Indikation +2,1% - Leclanché 2022: Nettoverlust 87,0 Mio Fr (VJ -65,0 Mio) Nettoumsatz 18,0 Mio Fr erhält Verlängerung von Frist für Geschäftsbericht 2022 - Newron: Roberto Galli wird per 1. Juli 2023 zum Finanzchef ernannt Marco Caremi wird Unternehmen Ende Juni 2023 verlassen - Relief-Aktionäre genehmigen Reverse Split im Verhältnis 400 zu 1 Partner Acer mit Fortschritten bei Vermarktung von Olpruva - Balose: SST-Quote per 1. Januar 2023 bei 240% (VJ: 220%) - EEII 2022: Reinergebnis -6,58 Mio Fr. (VJ +2,38 Mio) - EPH 2022: Nettogewinn 7,12 Mio Euro (VJ 9,48 Mio USD) - IGEA erhält Fristverlängerung für Jahresbericht 2022 - ObsEva ernennt Fabien de Ladonchamps zum CEO - SKAN erhöht Beteiligung an Aseptic Technologies auf 85 Prozent - Talenthouse verschiebt Publikation des Geschäftsberichts 2022 - Youngtimers bleibt 2022 in den roten Zahlen - Wisekey 2022: Reinverlust von 29,3 Mio USD (VJ:-24,1 Mio) - Youngtimers 2022: Ergebnis -10,1 Mio Fr. (-11,7 Mio) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Aebi Schmidt denkt an Börsengang (Medien) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,97% - GAM: Gruppe Bruellan/Newgame SA meldet Anteil von 7,5% - Partners Group: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 4,95% - PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - AMS Osram: Conf. Call Q1 (09.30 Uhr) - Geberit: Conf. Call Q1 (9.00 Uhr) - Logitech: Conf. Call Q4 (14.30 Uhr) - Landis+Gyr: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: BCGE Mittwoch: - Straumann: Umsatz Q1 (Webcast 10.30 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - LLB: Strategie-Update Schweizer Markt (MK 08.30 Uhr) - GV: Galenica, Investis, SGKB, Skan, Temenos Donnerstag: - Schaffner: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - CFT: Umsatz Q1 - Adecco: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 08.30/13.30 Uhr) - GAM: Ergebnis 2022/Q1 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SIG Group: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis Q1 - Aluflexpack: Umsatz Q1 (nachbörslich) GV: Holcim, BCV, Idorsia, MCH, Meyer Burger, Schlatter, SoftwareONE, Zur Rose WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Umfrage Q2 (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) April (Dienstag) - KOF Beschäftigungsindikator Q2 (Mittwoch) Ausland: - EZ: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) EZB Geldmenge M3 04/23 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig, 11.00 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 03/23 Auftragseingang langlebige Güter 03/23 (endgültig, 16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche, 22.30 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - APG SGA (11,00 Fr.) - BC Jura (1,75 Fr.) - Epic (3,00 Fr.) - Hiag (2,90 Fr.) - Medacta (0,54 Fr.) per 03.05: - Swiss Life (30,00 Fr.) - Baloise (7,40 Fr.) - Glarner KB (1,10 Fr.) - Helvetia (5,90 Fr.) - Medmix (0,50 Fr.) - Metall Zug (30,00 Fr.) - VP Bank (5,00 Fr.) - Walliser KB (3,55 Fr.) per 04.05: - BCGE (5,50 Fr.) per 05.05: - Temenos (1,10 Fr.) - Galenica (2,20 Fr.) - Investis (2,50 Fr.) - SGKB (17,00 Fr.) - Skan (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9844 - USD/CHF: 0,8956 - Conf-Future: -85 BP auf 141,83% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,08% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,66% auf 11'437 Punkte - SLI (Freitag): +0,79% auf 1'783 Punkte - SPI (Freitag): +0,70% auf 15'073 Punkte - Dax (Freitag): +0,77% auf 15'922 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,33% auf 7'492 Punkte

