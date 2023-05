STIMMUNG - Für den letzten Handelstag in dieser verkürzten Handelswoche zeichnet sich eine knapp positive Eröffnung ab. Allerdings stehen diese erwarteten Gewinne auf tönernen Füssen. Denn am Nachmittag kommen in den USA die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten, die das Marktgeschehen massgeblich beeinflussen. Die Vorgaben sind laut Händlern ebenfalls eher verhalten. - SMI vorbörslich: +0,13% auf 11'470,93 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,86% auf 33'128 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,49% auf 11'966 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): xx% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS zu gross für die Schweiz aus Sicht des Ökonomen Brunetti - Holcim-Aktionäre wählen Holcim-Chef Jenisch zum neuen VRP - Swiss Re erhöht die Preise im Kampf gegen die Inflation - Aluflexpack Q1: Nettoumsatz 99,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 96,0 Mio) 2023: Umsatzausblick bestätigt, 390-430 Mio EUR erwartet Adj. EBITDA-Ausblick (50-55 Mio EUR) bestätigt - Burckhardt 2022: Umsatz von rund 830 Millionen Fr. erwartet Betriebsgewinnmarge von rund 11,3% erwartet 2022/23: Umsatz von rund 830 Mio Franken erwartet - Clariant Q1: Adj. EBITDA 184 Mio Fr. (AWP-Konsens: 186 Mio) Adj. EBITDA-Marge 15,3% (AWP-Konsens: 15,4%) EBITDA 167 Mio Fr. (AWP-Konsens: 174 Mio) EBITDA-Marge 13,9% (AWP-Konsens: 14,4%) Beteiligung an Heubach wird um 11 Mio Fr. korrigiert Umsatz 1200 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1210 Mio) Cash-Generierung weist weiterhin eine positive Dynamik auf Q1: Preiserhöhungen 7% - Volumen schrumpfen um 7% Sunliquid-Anlage belastet Rechnung mit 13 Mio Fr. Sunliquid-Belastung dürfte über das Jahr hinweg zunehmen 2023: Umsatz von rund 5 Mrd CHF erwartet will EBITDA-Marge 2023 leicht verbessern - Datacolor 22/23: moderates Umsatzplus und Betriebsgewinn auf VJ erwartet H1: Nettoergebnis 6,2 Mio USD (VJ 1,9 Mio) Umsatz 45,4 Mio USD (VJ 42,3 Mio) EBIT 4,9 Mio USD (VJ 3,8 Mio) - Kinarus 2022: Nettogewinn -34,7 Mio Fr. Liquide Mittel per Ende 2022 1,3 Mio Fr. - PSP Q1: Liegenschaftsertrag 81,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,1 Mio) EBITDA vor Neubewertung 69,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 70,0 Mio) Gewinn vor Neubewertung 56,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 55,0 Mio) Reingewinn 57,02 Mio Fr. (AWP-Konsens: 51,4 Mio) Reingewinn 57,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 51,4 Mio) Leerstandsquote 3,2% (VJ 3,5%) 2023: erwarten weiterhin EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von 285 Mio.Fr. erwarten Leerstand per Ende 2023 von unter 4% (Ende 2022: 3,0%) erwarten 2023 insgesamt mehr Liegenschaftsertrag als 2022 PSP vorbörsliche Indikation +0,9% - Siegfried: H1-Ergebnisse auf gutem Weg für Jahresguidance am oberen Ende erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Dinamiqs - Titlis H1 2022/23: Zuversicht weiter gewachsen; 568'070 Ersteintritte (+18%) Allzeit-Rekord bei internationalen Individualgästen startet mit Bauarbeiten für Bergstation - Dufry: Vereinbarung über Erweiterung von revolvierender Kreditfazilität Revolvierende Kreditfazilität um 180 Mio auf 2265 Mio EUR erweitert Revolvierende Kreditfazilität kann bis zu dreimal erweitert werden Erwarten, Erweiterungsoption im Laufe des Jahres zu nutzen - Evolva: Vertrag generiert Umsätze von 35 Mio Fr. bis 2026 schliesst Vertrag zur Sicherung Vanillin-Geschäft - GAM-Investorengruppe um Niel: Übernahmeangebot von Liontrust ist zu tief Überlegen, Angebot nicht anzunehmen - Implenia schliesst Übernahme des Immobiliendienstleisters Wincasa ab - Swiss Prime Site vermeldet Änderungen in der Gruppenleitung - TX Group: Hacker veröffentlichen Abonnentendaten von Tamedia - Zur Rose wird voraussichtlich am 11. Mai in DocMorris umbenannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Mettler-Toledo steigert im Auftaktquartal 2023 Umsatz und Gewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Seco: Arbeitslosenquote April 2,0% (VM 2,0%), saisonber. 1,9% (VM 1,9%) Ausland: - DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE MÄRZ -11,0% GG VORJAHR (PROGNOSE -2,3) AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE MÄRZ -10,7% GG VORMONAT (PROGNOSE -3,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Relief meldet Eigenanteil von 21,525%/76,56% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 87,375% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 2,97% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,01%; Credit Suisse Funds AG 3,03% PRESSE FREITAG - UBS könnte von CS Schweiz IB-Aktivitäten behalten und Rest verkaufen (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - PSP Swiss Property: Conf. Call zu Q1 (09.30 Uhr) - Clariant: Conf. Call zu Q1 (15.00 Uhr) - GV: Alcon, Lonza, LLB Montag: - GV: Dufry, Kuros, Vaudoise Dienstag - Montana Aerospace: Ergebnis Q1 - Alcon: Ergebnis Q1 (22.30 Uhr, Conf. Call Mittwoch 14 Uhr) - GV: Accelleron, Aevis, Kühne+Nagel, Orascom DH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April 2023 (8.30 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen Mai (9.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven April 2023 (9.00 Uhr) - BFS: Logiernächte März 2023 (Dienstag) Ausland: - FR: Industrieproduktion 03/23 (8.45 Uhr) - ZO: Einzelhandelsumsatz 03/23 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 04/23 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 03/23 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien je Anteil, Abschluss Q4 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Relief Therapeutics: Reverse Split 1 zu 400 (per 5.5.) Umbenennung: - Zur Rose in DocMorris, Börsensymbol: DOCM (voraussichtlich per 11.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Temenos (1,10 Fr.) - Galenica (2,20 Fr.) - Investis (2,50 Fr.) - SGKB (17,00 Fr.) - Skan (0,25 Fr.) per 08.05: - BCV (3,80 Fr.) - Schlatter (0,50 Fr.) - SoftwareONE (0,35 Fr.) - Varia US (1,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9758 - USD/CHF: 0,8842 - Conf-Future: -62 BP auf 141,94% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,089% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,43% auf 11'456 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,58% auf 1'780 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,43% auf 15'105 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,51% auf 15'734 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,57% auf 7'341 Punkte

awp-robot/sw/kw