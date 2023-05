- SMI vorbörslich: +0,11% auf 11'566,57 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,65% auf 33'674 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,25% auf 12'235 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,64% auf 28'970 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Teil eines Projekts für Anlage zur Produktion von erneuerbarem Wasserstoff - Julius-Bär-Präsident: Zweite Welle von CS-Abflüssen möglich (Interview Finews) - Sika-CEO: Aufbruchstimmung nach Closing MBCC-Übernahme (Interview FuW) - SHL Telemedicine schlägt an aoGV Yehoshua Abramovich zur Wiederwahl vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Gesamtproduktion März -3,4% gg VM (Prog -1,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - SIG Group: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 4,93% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Dufry, Kuros, Vaudoise Dienstag - Montana Aerospace: Ergebnis Q1 - Alcon: Ergebnis Q1 (22.30 Uhr, Conf. Call Mittwoch 14 Uhr) - GV: Accelleron, Aevis, Kühne+Nagel, Orascom DH Mittwoch: - Lonza: Update Q1 (Webcast 15.00 Uhr) - Dufry: Trading Update Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - GV: Swatch, Hochdorf, OF, Swissquote, Villars, Warteck Inv. WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte März 2023 (Dienstag) Ausland: - EZ: Sentix Investorvertrauen 05/23 (10.30 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 03/23 (endgültig., 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, Abschluss im Q4 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Relief Therapeutics: Reverse Split 1 zu 400 (per 5.5.) Umbenennung: - Zur Rose in DocMorris, Börsensymbol: DOCM (voraussichtlich per 11.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BCV (3,80 Fr.) - Schlatter (0,50 Fr.) - SoftwareONE (0,35 Fr.) - Varia US (1,70 Fr.) per 09.05: - Holcim (2,50 Fr.) - Lonza (3,50 Fr.) - LLB (2,50 Fr.) per 10.05: - Alcon (0,21 Fr.) - Vaudoise (20,00 Fr.) per 11.05: - Kühne+Nagel (14,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9817 - USD/CHF: 0,8889 - Conf-Future: kein Umsatz am Freitag (Schlusskurs Donnerstag 141,94%) - SNB: Kassazinssatz 1,042% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,85% auf 11'554 Punkte - SLI (Freitag): +0,99% auf 1'798 Punkte - SPI (Freitag): +0,94% auf 15'247 Punkte - Dax (Freitag): +1,44% auf 15'961 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,39% auf 7'433 Punkte

awp-robot/sw/