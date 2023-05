STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird wenig verändert gesehen. Vor Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Mittwoch sei nicht mit grösseren Kursausschlägen zu rechnen, heisst es am Markt. Diese gelten als wichtigste Orientierungsgrösse für die Zinspolitik der Notenbank. Zudem steht weiterhin das Gezerre um die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze im Fokus der Anleger. - SMI vorbörslich: +0,05% auf 11'601,46 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,17% auf 33'619 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,18% auf 12'257 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,05% auf 29'255 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS: Credit Suisse wird auf absehbare Zeit unabhängig operieren Werden CS-Integration schrittweise durchführen Rechnen mit Abschluss der Übernahme in den nächsten Wochen CS-CEO Ulrich Körner wechselt per Ende Jahr in Konzernleitung Todd Tuckner wird bei Abschluss Nachfolger von Sarah Youngwood als CFO UBS vorbörsliche Indikation +0,1% - Roche kommt weiterer US-Zulassung für Augenmittel Vabysmo einen Schritt näher - Montana Aerospace Q1: Umsatz 353,1 Mio Euro (VJ 243,3 Mio) Adj. EBITDA 23,6 Mio Euro (VJ 15,9 Mio) Ergebnis -17,5 Mio EUR (VJ -7,2 Mio) 2023: Umsatz über 1,5 Mrd, adj. EBITDA 130-150 Mio EUR positiver FCF und Nettogewinn angestrebt Aerostructures wichtigster Wachstumstreiber - Feintool erhält Grossauftrag von Windkraftanlagenhersteller - Goldbach erweitert Portfolio um TOP-Medien - Hero lanciert Kaufangebot für kotierte Anleihe über 200 Mio Franken - LUKB strebt mit Kapitalerhöhung Bruttoerlös von bis zu 489 Millionen an - Meyer Burger schliesst Vertriebsvereinbarung für Schieferdächer - PolyPeptide eröffnet neues "Innovation Lab" - Skan: Ehefrau von Manager verkauft Aktien im Wert von 8,3 Millionen - Ypsomed erweitert Produktion in Schwerin NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Zusammenschluss von Firmenich und DSM unter Dach und Fach PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihen 0,25%/2035 und 0,5%/2055 auf - Ausland: - CN: JAN-ARP EXPORTS +10.6% Y/Y IN YUAN TERM: CUSTOMS JAN-APR IMPORTS +0.02% Y/Y IN YUAN TERM: CUSTOMS APR TRADE SURPLUS +$90.21 BLN; MAR +$88.19 BLN WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5% - Edisun Power: Mirabaud Asset Management SA meldet Anteil von <3% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,04% - Oneswissbank meldet Eigenanteil von 5,089% - SIG Group: Blackrock meldet Anteil von 4,98% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Alcon: Ergebnis Q1 (22.30 Uhr, Conf. Call Mittwoch 14 Uhr) - GV: Accelleron, Aevis, Kühne+Nagel, Orascom DH Mittwoch: - Lonza: Update Q1 (Webcast 15.00 Uhr) - Dufry: Trading Update Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - GV: Swatch, Hochdorf, OF, Swissquote, Villars, Warteck Inv. Donnerstag: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Addex: Ergebnis Q1 (Conf. Call) - Bell Investorentag - PEH: Ergebnis 2022/23 - SHL: Ergebnis 2022 (Conf. Call 16.00) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2023 (17.40 uhr) - Molecular Partners: Update Q1 (22.30 Uhr) - GV: Adval Tech WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte März 2023 (08.30 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - US: API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien je Anteil, Abschluss im Q4 erw) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Relief Therapeutics: Reverse Split 1 zu 400 (per 5.5.) Umbenennung: - Zur Rose in DocMorris, Börsensymbol: DOCM (voraussichtlich per 11.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Holcim (2,50 Fr.) - Lonza (3,50 Fr.) - LLB (2,50 Fr.) - Siegfried (NA Fr.) per 10.05: - Alcon (0,21 Fr.) - Vaudoise (20,00 Fr.) per 11.05: - Kühne+Nagel (14,00 Fr.) per 12.05: - Swatch I/N (6,00 Fr./1,20 Fr.) - Orell Füssli (3,40 Fr.) - Swissquote (2,20 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,8889 - USD/CHF: 0,9775 - Conf-Future: -kein Umsatz seit Donnerstag (Schlusskurs Donnerstag: 141,94%) - SNB: Kassazinssatz 1,088% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,35% auf 11'595 Punkte - SLI (Montag): +0,35% auf 1'804 Punkte - SPI (Montag): +0,30% auf 15'292 Punkte - Dax (Montag): -0,05% auf 15'953 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,36% auf 7'441 Punkte

