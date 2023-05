- SMI vorbörslich: +0,10% auf 11'558,16 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,17% auf 33'562 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,63% auf 12'180 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,43% auf 29'116 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q1: Umsatz 2333 Mio USD (AWP-Konsens: 2251 Mio) Op. Marge 11,5% (AWP-Konsens: 10,6%) Op. Kernmarge 20,6% (AWP-Konsens: 20,3%) Ergebnis je Aktie 0,35 USD (AWP-Konsens: 0,31 USD) Kern-Ergebnis je Aktie 0,70 USD (AWP-Konsens: 0,65 USD) Umsatz Surgical 1304 Mio USD (VJ 1259 Mio) Umsatz Vision Care 1029 Mio USD (VJ 916 Mio) 2023: Nettoumsatz zu konstanten Wechselkursen +7-9% erw. (bis. +6-8%) Guidance für vew. Core-Gewinn je Aktie am oberen Range-End erw. Core diluted EPS bei +20-24% erw. (bisher +16-20%) Ausblick gilt, wenn Märkte höch. leicht unter Schnitt wachsen Ausblick beinhaltet weitere Herausforderungen in der Lieferkette Vorbörsliche Indikation +1,3% - Lonza Q1: Geschäftsverlauf im Einklang mit Plan für das Gesamtjahr Guidance 2023 bestätigt Wachstumsprojekte schreiten gemäss Plan voran Vorbörsliche Indikation -0,2% - CS vermeldet Abschluss von Schuldenumwandlung für Meeresschutz auf Galápagos - Kühne+Nagel baut für Elanco Logistikkapazitäten in China aus (HEADLINE) - Novartis: Tochter Sandoz geht Partnerschaft im Bereich Biosimilars ein - Dufry Q1: Umsatz 2359,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2092 Mio) Organisches Wachstum 51,5% Organisches Wachstum durch Unternehmenszusammenschluss gestützt CORE-EBITDA lag mit 134,1 Mio Fr. deutlich über Niveau der Vorjahre Autogrill-Integration auf Kurs 2023: Ausblick bestätigt - Auf gutem Weg für 2027er-Strategie Für Q2 gut positioniert - Fokus auf Disziplin bei Kosten & Cash Inflationäres Umfeld und mögl. Rückgang der Kaufkraft sind Risiko Vorbörsliche Indikation +1,6% - GAM: Aktionäre intervenieren gegen Übernahmeangebot von Liontrust Investorengruppe NewGAMe ficht Entscheid Übernahmekommission an Investorengruppe hält Angebot für unfair gegenüber GAM-Aktionären - Addex: Partner Janssen bekommt erstes Feedback zu Epilepsie-Kandidat - Bachem-CEO erwartet "anspruchsvolles" 2023 (Interview FuW) - Meyer-Burger-Tochter MBT Systems beschafft sich 230 Mio Euro mit Wandelanleihe - PolyPeptide geht Partnerschaft mit Numaferm ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Sunrise Q1: Umsatz 747,1 Mio Fr. (-1,7%) Segmentbereinigtes EBITDA 243,3 Mio Fr. (-9,2%) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Black Creek Investment Management Inc. meldet Anteil von 5,07% - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 4,997% - Evolva: Marc Cattelani meldet Anteil von 33,59% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 9,85% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 20,29% PRESSE MITTWOCH - Bergbauunternehmer macht Glencore bei Teck-Übernahme Konkurrenz (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lonza: Webcast zu Q1-Update (15.00 Uhr) - Dufry: Conf. Call zu Trading Update Q1 (14.30 Uhr) - GV: Swatch, Hochdorf, OF, Swissquote, Villars, Warteck Inv. Donnerstag: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Addex: Ergebnis Q1 (Conf. Call) - Bell Investorentag - PEH: Ergebnis 2022/23 - SHL: Ergebnis 2022 (Conf. Call 16.00) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2023 (17.40 uhr) - Molecular Partners: Update Q1 (22.30 Uhr) - GV: Adval Tech Freitag: - Richemont: Ergebnis 2022/23 (Webcast 09.30 Uhr) - HBM: Ergebnis 2022/23 - GV: Interroll, Nebag, Stadler Rail WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) Ausland: - US: Verbraucherpreise 04/23 (14.30 Uhr) Realeinkommen 04/23 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien je Anteil, Abschluss im Q4 erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Umbenennung: - Zur Rose in DocMorris, Börsensymbol: DOCM (voraussichtlich per 11.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Alcon (0,21 Fr.) - Vaudoise (20,00 Fr.) per 11.05: - Kühne+Nagel (14,00 Fr.) per 12.05: - Swatch I/N (6,00 Fr./1,20 Fr.) - Orell Füssli (3,40 Fr.) - Swissquote (2,20 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9764 - USD/CHF: 0,8900 - Conf-Future: +32 BP auf 142,26% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,06% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,42% auf 11'546 Punkte - SLI (Dienstag): -0,61% auf 1'793 Punkte - SPI (Dienstag): -0,34% auf 15'240 Punkte - Dax (Dienstag): +0,02% auf 15'955 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,48% auf 7'397 Punkte

awp-robot/sw/