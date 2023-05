- SMI vorbörslich: +0,20% auf 11'469,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,09% auf 33'531 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,04% auf 12'306 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,02% auf 29'127 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life Q1: Prämieneinnahmen 7532 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6923 Mio) Prämien Schweiz 4416 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4382 Mio) Prämien Frankreich 1700 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1819 Mio) Prämien Deutschland 386 Mio Fr. (AWP-Konsens: 386 Mio) Fee-Erträge 595 Mio Fr. (AWP-Konsens: 616 Mio) Prämien International 1062 Mio Fr. (VJ 272 Mio) Nettoneugelder Drittkunden 2539 Mio Fr. (VJ 1233 Mio) CEO: Sind gut ins 2023 gestartet Mit Strategieprogramm weiterhin gut auf Kurs Vorbörsliche Indikation +1,0% - Alcon baut Pharmasparte wieder auf CEO: Halten Ausschau nach Übernahmen in der Pharmaindustrie - SGS erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Nutrasource Pharmaceutical Gekaufte Firma erzielt Umsatz von 20 Mio CAD und hat ca. 100 Mitarbeiter - Temenos baut Partnerschaft mit AWS aus - Addex Q1: Liquide Mittel 5,6 Mio Fr. (Ende 2022: 7,0 Mio) Reinergebnis -2,4 Mio Fr. (VJ -5,8 Mio) - SHL 2022: Umsatz 59 Mio USD (VJ 49,6 Mio) EBIT -5,2 Mio USD (VJ -0,5 Mio) Reingewinn 0,2 Mio USD (VJ -13,9 Mio) - Calida ernennt Dave Müller zum neuen Finanzchef - DKSH ernennt Chris Ritchie zum Chef der Konsumgütersparte - GAM bestätigt Einsprache gegen Liontrust-Angebot - Kinarus erhält 1,5 Mio Fr. von chinesischem Investor - Landis+Gyr erweitert Vertrag mit US-Versorger AEP Texas - Peach Property emittiert Wandelanleihe über 50 Mio Franken - PEH 2022/23: Nettoergebnis -0,93 Mio EUR (VJ +85,1 Mio) - Wisekey schüttet per 23. Mai Sealsq-Aktien aus - Zur Rose wird ab heute unter neuem Namen DocMorris (DOCM) gehandelt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Burckhardt: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von 6,45% - Wisekey: Moez Kassam meldet Anteil von 20,34% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 18,44% PRESSE DONNERSTAG - UBS hat Bedenken bezüglich CS-Kreditportfolios in Asien (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swiss Life: Conf. Call Zwischenmitteilung Q1 (09.00 Uhr) - Addex: Conf. Call Ergebnis Q1 - Bell Investorentag - SHL: Conf. Call Ergebnis 2022 (16.00) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2023 (17.40 uhr) - Molecular Partners: Update Q1 (22.30 Uhr) - GV: Adval Tech Freitag: - Richemont: Ergebnis 2022/23 (Webcast 09.30 Uhr) - HBM: Ergebnis 2022/23 - GV: Interroll, Nebag, Stadler Rail Samstag: - GV: Zuger KB Montag: - GV: BKW, Jungfraubahn, Sensirion WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2023 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte April (Montag) Ausland: - GB: BoE Zinsentscheidung (13.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Erzeugerpreise 04/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, Abschluss im Q4 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Umbenennung: - Zur Rose in DocMorris, Börsensymbol: DOCM (per HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Kühne+Nagel (14,00 Fr.) per 12.05: - Swatch I/N (6,00 Fr./1,20 Fr.) - Orell Füssli (3,40 Fr.) - Swissquote (2,20 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9773 - USD/CHF: 0,8905 - Conf-Future: -19 BP auf 142,07% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,097% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,86% auf 11'447 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,45% auf 1'785 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,82% auf 15'115 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,37% auf 15'896 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,07% auf 7'361 Punkte

