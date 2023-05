STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag etwas fester gesehen. Kursgewinne der US-Technologiewerte und an den Börsen in Fernost sorgen für eine gewisse Zuversicht. Allerdings hätten die Unsicherheitsfaktoren US-Schuldenobergrenze, die Angst vor steigenden Zinsen und vor einer Rezession sowie die Krise der US-Regionalbanken hätten weiter Bestand und dürften damit die Märkte auch weiter in Trab halten. - SMI vorbörslich: +0,41% auf 11'569,84 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,66% auf 33'310 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,18% auf 12'329 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,00% auf 29'417 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont 2022/23: Umsatz 19'953 Mio EUR (AWP-Konsens: 19'582 Mio) Reinergebnis 301 Mio EUR (AWP-Konsens: 640 Mio) Dividende 3,5 Fr. (AWP-Konsens: 2,58 Fr.; VJ 3,25 Fr.) Netto Cash-Position von 6,5 Mrd EUR (H1: 4,8 Mrd) Reinergebnis adj. 3911 Mio EUR (AWP-Konsens: 3575 Mio) EBIT 5031 Mio EUR (AWP-Konsens: 4799 Mio) EBIT-Marge 25,2% (AWP-Konsens: 24,5%) Umsatz Schmuck 13'427 Mio EUR (AWP-Konsens: 13'122 Mio) Umsatz Uhren 3875 Mio EUR (AWP-Konsens: 3895 Mio) Organisches Wachstum 14,0% (AWP-Konsens: 12,0%) VRP: Sind gut positioniert höhere Nachfrage zu bedienen Höhere Nachfrage insb. durch Rückkehr chinesischer Reisen Neues Programm zum Rückkauf von bis zu 10 Millionen A-Aktien Guillaume Pictet und Jean-Blaise Eckert scheiden 2024 aus VR aus Clay Brendish und Maria Ramos scheiden 2025 aus VR aus Fiona Druckenmiller für den Verwaltungsrat nominiert vorbörsliche Indikation +3.8% - HBM 2022/23: Reingewinn -146 Mio Fr. (VJ -78 Mio) verrechnungssteuerfreie Nennwertrückzahlung von 7,50 Fr. beantr. 2023/24: Positive Entwicklung bei Portfolio privater Unternehmen erwartet - Molecular Partners Q1: Liquide Mittel 232,4 Mio Fr. (Ende Dez: 249,1 Mio) 2023: Operative Ausgaben von 70-80 Mio Fr. erwartet Finanziert bis 2026 - Wisekey Q1: Segment Sealsq Umsatz 7,2 Mio USD (+91% ggü. VJ) - Helvetia rücken für Credit Suisse in MSCI Global auf - Novartis präsentiert an EHA-Tagung Daten aus Onkologieportfolio - Temenos erweitert Zusammenarbeit mit Amazon Web Services - DocMorris: Rückkaufangebot für ausstehende 200 Mio-CHF-Anleihe 2024 - Feintool verkauft Investitionsgütergeschäft an Certina Group passt nach Verkauf die Guidance 2023 an - Flughafen Zürich verzeichnet auch im April mehr Passagiere - Galenica: Grünes Licht für Online-Apotheke der Schweiz - Highlight-Event-and-Entertainment-Verwaltungsrat Sven Heller tritt zurück - Mobiliar-Präsident: "Startups erweitern unseren Horizont" - SER eröffnet Untersuchung gegen Perrot Duval Holding - Schweizer Börse SIX eröffnet Untersuchung gegen Perrot Duval Holding NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: BIP MÄRZ -0,3% GG VM BIP Q1 +0,1% GG VQ (PROGNOSE +0,1) - 1. SCHÄTZUNG INDUSTRIEPRODUKTION MÄRZ +0,7% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1) INDUSTRIEPRODUKTION MÄRZ -2,0% GG VORJAHR (PROGNOSE -2,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Letko, Brosseau & Associates Inc. meldet Anteil von 3,05% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Peach Property meldet Eigenanteil von 0,004%/17,48% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,02% PRESSE FREITAG - UBS erklärt Integration der CS-Investmentbank zur Priorität (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Webcast Ergebnis 2022/23 (09.30 Uhr) - GV: Interroll, Nebag, Stadler Rail Samstag: - GV: Zuger KB Montag: - GV: BKW, Jungfraubahn, Sensirion Dienstag: - Sonova: Ergebnis 2022/23 - On Holding AG: Ergebnis Q1 (11.00 Uhr/Webcast 14.00 Uhr) - GV: VAT, BEKB, Burkhalter, Castle Private, Minoteries, Romande Energie, Valartis WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2023 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte April (Montag) Wohnimmobilienpreisindex Q1 (Dienstag) Arbeitskräfteerhebung Q1 (Dienstag) Ausland: - US: Im- und Exportpreise 04/23 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/23 (1. Veröffentlichung) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien je Anteil, Abschluss im Q4 erw) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swatch I/N (6,00 Fr./1,20 Fr.) - Orell Füssli (3,40 Fr.) - Swissquote (2,20 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9754 - USD/CHF: 0,8927 - Conf-Future: +230 BP auf 144,37% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,968% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,66% auf 11'523 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,49% auf 1'794 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,57% auf 15'202 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,39% auf 15'835 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,21% auf 7'382 Punkte

