- SMI vorbörslich: +0,21% auf 11'588,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,03% auf 33'301 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,36% auf 12'285 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,76% auf 29'612 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis hat neuen Sandoz-Verwaltungsrat ernannt: VR hat insgesamt 10 Mitgl. und 3 Unterausschüsse Im VR sind u.a. François-Xavier Roger, Urs Riedener, Remco Steenbergen VRP wird Gilbert Ghostine (bereits bekannt) - DKSH eröffnet neues Verteilzentrum in Laos - Orascom DH: Ägyptische Tochter steigert Umsatz im Q1 um 53 Prozent - Relief bekommt grünes Licht von Swissmedic für neues Labor - Siegfried: Irene Wosgien wird Chief Human Resources Officer - Talenthouse trifft Vereinbarung mit Investor und plant Kapitalerhöhung - U-Blox-CEO im Interview mit AWP: Erwarten für Gesamtjahr 2023 weiterhin Wachstum Mögliche positive Effekt aus China noch nicht in Guidance erfasst Sind als Schweizer Firma im Vorteil beim US-Chips Act Geringer Mindestbestellzeiten haben etwas an Visibilität genommen Schauen Übernahmekandidaten an - aber kein Druck zu agieren Keine Disruption bei der Strategie zu erwarten vorbörsliche Indikation +2,7% - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Dormakaba: SEO Management AG meldet Anteil von 3,001% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% - Partners Group: Blackrock meldet Anteil von 5% - SIG Group: Blackrock meldet Anteil von 5,05% PRESSE MONTAG - IBM muss Genfer Kantonalbank Millionen zahlen (NZZ) - Amerikanisches CDS-Komitee will Fragen zu AT1-Anleihen der CS prüfen (Reuters) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: BKW, Jungfraubahn, Sensirion Dienstag: - Sonova: Ergebnis 2022/23 - GV: VAT, BEKB, Burkhalter, Castle Priv., Minoteries, Rom. Energie, Valartis Mittwoch: - Zurich Insurance: Q1-Update (Conf. Call 08.30/13.00 Uhr)) - Lastminute: Ergebnis Q1 - Orascom DH: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr - SoftwareONE: Update Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: Alpine Select, Castle Alternative, Phoenix Mecano, Valiant WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: -BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2023 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte April (14.00 Uhr) Wohnimmobilienpreisindex Q1 (Dienstag) Arbeitskräfteerhebung Q1 (Dienstag) Ausland: - EU: Industrieproduktion 03/23 (11.00 Uhr) - US: Empire State Index 05/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien je Anteil, Abschluss im Q4 erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.05: - Interroll (32,00 Fr.) - Stadler Rail (0,90 Fr.) - Zuger KB (220,00 Fr.) per 17.05: - BKW (4,05 Fr.) - Jungfraubahn (3,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9751 - USD/CHF: 0,8971 - Conf-Future: -74 BP auf 143,63% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,938% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,36% auf 11'565 Punkte - SLI (Freitag): +0,25% auf 1'799 Punkte - SPI (Freitag): +0,30% auf 15'247 Punkte - Dax (Freitag): +0,50% auf 15'914 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,73% auf 7'415 Punkte

awp-robot/sw/uh