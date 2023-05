- SMI vorbörslich: -0,10% auf 11'566,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,14% auf 33'349 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,66% auf 12'365 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,76% auf 29'853 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova 2022/23: Umsatz 3,74 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,81 Mrd) EBITA adj. 840,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 872,4 Mio) Reingewinn 658,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 666,0 Mio) Dividende 4,60 Fr. (AWP-Konsens: 4,55 Fr.; VJ 4,40 Fr.) Nichtverlängerung von Vertrag mit grossem US-Kunden (CostCo) Lumity-Launch und Preiserhöhungen mit positiven Effekten Organisches Wachstum 2,3% (4,5% ohne CostoCo-Effekt) 2023/24: Wachstum konsolidierter Umsatz zu konstanten WK von 3%-7% erw Anstieg bereinigter EBITA um 6%-10% erwartet Entwicklung im H1 wird durch Nichtverlängerung belastet Deutlich tieferes Umsatz/EBITA-Wachstum im H1 erwartet als H2 CEO: Haben wegen Verlust von US-Kunden Marktanteile verloren Planen weiter mit Übernahmen; v. a. Bolt-ons, aber auch grössere Stimmung bei Kunden dürfte noch eine Weile gedämpft bleiben bevorzugt weiterhin wertsteigernde Akquisitionen bei Kapitalallokation plant wegen Verschuldungsgrad derzeit keine Aktienrückkäufe 2023/24 vorbörsliche Indikation -3,2% - CS/UBS: Ständeratskommission spricht sich für PUK zur CS-Übernahme aus - Kühne+Nagel lanciert neues Container-Dashboard - Logitech 2022/23: Dividende von rund 1,06 Fr./Aktie (VJ: 0,96 Fr.) - Varia US Q1: Mieteinnahmen 34,1 Mio USD (VJ 30,9 Mio) Gesamtverlust von rund 34 Mio USD erwartet Grund ist niedrigere Bewertung des Immobilienportfolios VR weiterhin sehr zufrieden mit operativem Geschäftsverlauf Dividendenzahlungen erfolgen wie geplant - Datacolor akquiriert Basler Matchmycolor - Umsatz 3 Mio Fr. - GAM: Investorengruppe um Xavier Niel will Beteiligung auf über 10% ausbauen - IGEA 2022: Nettoverlust 10,1 Mio EUR (VJ -1,3 Mio EUR) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Hilti 4 Mte: Umsatz 2,14 Mrd Fr. (+5,4%) - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bachem: Peter Grogg meldet Anteil von 51,94%; Gruppe M. und P. Grogg 5,4% - Burckhardt: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,99% - Holcim: Schmidheiny, Thomas meldet Anteil von 7,77% - Partners Group: Blackrock meldet Anteil von 4,97% - Peach Property: Rainer-Marc Frey meldet Anteil von 12,74% - VAT: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sonova Ergebnis 2022/23 Webcast (13.00 Uhr) - GV: VAT, BEKB, Burkhalter, CastlePriv., Minoteries, Romande Energie, Valartis - Mittwoch: - Zurich Insurance: Q1-Update (Conf. Call 08.30/13.00 Uhr) - Lastminute: Ergebnis Q1 - Orascom DH: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - SoftwareONE: Update Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Züblin: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 09.30 Uhr) - GV: Alpine Select, Castle Alternative, Phoenix Mecano, Valiant Donnerstag: - Auffahrt - Eingeschränkter AWP-Dienst Freitag - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q1 (08.30 Uhr) Arbeitskräfteerhebung Q1 (08.30 Uhr) Ausland: - DE: ZEW Konjunkturerwartungen Mai 2023 (11.00 Uhr) - EU: BIP Q1 2023 1. Veröffentlichung (11.00 Uhr) Handelsbilanz März 2023 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz April 2023 (14.30 Uhr) Industrieproduktion April 2023 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung April 2023 (15.15 Uhr) NAHB-Index Mai 2023 (16.00 Uhr) API Ölbericht Woche (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien je Anteil, Abschluss im Q4 erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Interroll (32,00 Fr.) - Stadler Rail (0,90 Fr.) - Zuger KB (220,00 Fr.) per 17.05: - BKW (4,05 Fr.) - Jungfraubahn (3,60 Fr.) per 19.05: - VAT (6,25 Fr.) - BEKB (9,60 Fr.) - Burkhalter (4,25 Fr.) - Minoteries (15,00 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9738 - USD/CHF: 0,8958 - Conf-Future: -116 BP auf 142,47% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,978% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,12% auf 11'578 Punkte - SLI (Montag): +0,21% auf 1'802 Punkte - SPI (Montag): +0,14% auf 15'269 Punkte - Dax (Montag): +0,02% auf 15'917 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,49% auf 7'418 Punkte

awp-robot/sw/uh