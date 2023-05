- SMI vorbörslich: -0,01% auf 11'519,15 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,01% auf 33'012 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,18% auf 12'343 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,79% auf 30'078 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS reicht bei US-Börsenaufsicht SEC Unterlagen zur CS-Übernahme ein Möglicher Buchgewinn aus Transaktion von rund 35 Milliarden USD - Zurich Insurance Q1: Versicherungsumsatz Nichtleben 9,4 Mrd USD (VJ 8,8 Mrd) Prämien aus Neugeschäft Gruppe 4,16 Mrd USD (VJ 3,56 Mrd) Alle Regionen trugen bei Nichtleben zum Wachstum bei Starker US-Dollar hat sich bemerkbar gemacht SST-Quote aktuell bei rund 258% (01.01.23: 267%) schliesst für Farmers-Einheit FNWL eine Rückversicherung ab FNWL-Vereinbarung setzt voraussichtlich Erlös von 1,8 Mrd USD frei CFO: Planen vorerst nicht mit weiterem Aktienrückkaufprogramm Werden freigesetztes Kapital für organisches Wachstum einsetzen Verkaufen Bestand an Rentenversicherungspolicen in Chile Vorbörsliche Indikation -0,1% - Lonza-Chef sieht Flaute bei neuen Biotech-Projekten gelassen (Interview FuW) - Roche: Fenebrutinib reduziert Hirnläsionen bei Patienten mit MS - Lastminute Q1: Umsatz 92,2 Mio EUR (VJ 66,3 Mio) EBITDA adj. 13,2 Mio EUR (VJ 9,5 Mio) Reinergebnis 2,2 Mio EUR (VJ 4,2 Mio) 2023: Kein quantitativer Ausblick Anfang Mai 2023 alle ausstehenden Beträge ans SECO zurückgezahlt - Orascom DH Q1: Gruppenumsatz 131,0 Mio Fr. (VJ 141,9 Mio) Nettoergebnis 10,5 Mio Fr. (VJ 17,6 Mio) Sehen zumindest vorläufig von einer Prognose für 2023 ab - SoftwareOne Q1: Umsatz 239,4 Mio (VJ 229,2 Mio) EBITDA adj. 39,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 46,5 Mio) EBITDA-Marge adj. 16,6 % (VJ 18,4 %) Tiefere Marge wegen Lohninflation und Normalisierung 2023: Ausblick bestätigt Vorbörsliche Indikation -1,6% - Züblin 2022/23: Mietertrag 8,8 Mio Fr. (VJ 8,5 Mio) Gewinn 5,3 Mio Fr. (VJ 6,0 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) Leerstandquote 8,9% (H1 22/23: 9,7%) Inflation und höhere Zinsen bislang kaum Effekte auf Immomarkt VRP Wolfgang Zürcher stellt sich nicht zur Wiederwahl Markus Wesnitzer als neuer VRP vorgeschlagen - Bâloise-Digitaltochter Friday erhält einen neuen Chef - Groupe Minoteries: VRP Revaz tritt nach Misstrauensvotum an GV zurück GV hat Karl Zeller als neuen VR gewählt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Luzerner KB: Zürcher Kantonalbank meldet Anteil von 16,73829% - Meyer Burger meldet Eigenanteil von 0,4%/18,22% - Partners Group: Blackrock meldet Anteil von 5,05% PRESSE MITTWOCH - UBS wird von EU wohl unbedingte Freigabe für CS-Übernahme erhalten (Reuters) - Partners Group sucht Käufer für Anteil an UK-Unternehmen Civica (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Zurich Insurance: Conf. Call Q1-Update (08.30/13.00 Uhr) - Orascom DH: Conf. Call Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - SoftwareONE: Conf. Call Update Q1 (09.00 Uhr) - Züblin: Conf. Call Ergebnis 2022/23 (09.30 Uhr) - GV: Alpine Select, Castle Alternative, Phoenix Mecano, Valiant Donnerstag: - Auffahrt - Eingeschränkter AWP-Dienst Freitag - Keine Termine Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q1 (Montag) Ausland: - EZ: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 04/23 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, ab 9. Juni vorauss.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 geplant EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BKW (4,05 Fr.) - Jungfraubahn (3,60 Fr.) per 19.05: - VAT (6,25 Fr.) - BEKB (9,60 Fr.) - Burkhalter (4,25 Fr.) - Minoteries (15,00 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,8972 - USD/CHF: 0,9738 - Conf-Future: +91 BP auf 143,38% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,977% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,50% auf 11'520 Punkte - SLI (Dienstag): -0,66% auf 1'790 Punkte - SPI (Dienstag): -0,54% auf 15'187 Punkte - Dax (Dienstag): -0,12% auf 15'898 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,12% auf 7'406 Punkte

