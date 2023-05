STIMMUNG - Zum Wochenschluss zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt ein festere Tendenz ab. Positive Vorgaben aus den USA, wo die Kurse an den beiden Vortagen gestiegen waren, dürften die Anleger zu Käufen ermuntern, meint ein Händler. Getragen wurden die Kursgewinne an der Wall Street von der Zuversicht, dass der politische Streit um die Schuldenobergrenze in den USA rechtzeitig beigelegt wird. - SMI vorbörslich: +0,53% auf 11'498,94 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): xx% auf xx Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): xx% auf xx Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,85% auf 30'835 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Parlament wird über Untersuchungskommission zu CS-Krise entscheiden Auch Ständeratsbüro will PUK zur CS-Krise einsetzen CDDC gegen Auslösung von Kreditversicherung der Credit Suisse - Dufry hält 87,13 Prozent an Autogrill erwartet basierend auf Ergebnis Ausgabe von ca. 22,13 Mio neuer Aktien erster Handelstag vorraussichtlich 25. Mai 2023 - SoftwareOne startet Aktienrückkaufprogramm am kommenden Montag SoftwareOne vorbörsliche Indikation +1,6% - Addex-Aktienkurs erfüllt Nasdaq-Mindestanforderung derzeit nicht - Aevis Victoria: SER eröffnet Untersuchung - Kinarus: SER eröffnet Untersuchung - Group Minoteries ernennt Céline Amaudruz zur VR-Präsidentin - Wisekey beantragt reserve stock split im Verhältnis 50:1 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Easyjet weitet Pauschalreisen-Angebot auf die Schweiz aus - Syngenta strebt neu Listing am Main Board der Shanghai Stock Exchange an PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Gaspreis Grosshandel Folgemonat: 32 EUR/MWh (VW: 35 EUR; VJ: 99 EUR) Strompreis Grosshandel 2024: 141 EUR/MWh (VW: 149 EUR; VJ: 233 EUR) Ausland: - DE: Erzeugerpreise April +0,3% GG Vormonat (Prognose -0,5) Erzeugerpreise April +4,1% GG Vorjahr (Prognose +4,3) - US: Philly-Fed-Index Mai -10,4 Pkt (Prognose -20,0) Wöchentl. AL-Erstanträge -22000 gg Vorwoche auf 242000 (Prog 251000) Verkäufe bestehender Häuser April -3,4 % gg vm (Prognose -3,2) Frühindikatoren April -0,6% (Prognose -0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 4,98% - Kinarus: Strait Innovation Internet Co. meldet Anteil von 13,11% - Meyer Burger: Israel Englander meldet Anteil von 5,13% - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von 10,98% - Wisekey meldet Eigenanteil von 8,21%/36,34%; Creus Moreira/Peter Ward 26,49% PRESSE FREITAG - Staatsfonds von Katar prüft Ansprüche gegen Schweiz wg CS-Verlusten (Reuters) - CDDC muss sich erneut mit Credit Suisse befassen (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag - Keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag: - Julius Bär: Interim Management Statement 4 Mte - Roche: Virtual ESG event: Environmental Sustainability - Spexis: Ergebnis 2023 (detaillierte Zahlen) - GV: ENR Russia, Montana Aerospace, WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q1 (Montag) Haushaltsbudgeterhebung Q1 - Konsumausgaben (Dienstag) Ausland: - Keine Termine SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erw.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, ab 9. Juni vorauss.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - VAT (6,25 Fr.) - BEKB (9,60 Fr.) - Burkhalter (4,25 Fr.) - Minoteries (15,00 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) per 22.05: - Alpine Select (1,00 Fr.) - Phoenix Mecano (16,50 Fr.) - Valiant (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9740 - USD/CHF: 0,9031 - Conf-Future: +87 BP auf 144,25% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,959% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,71% auf 11'438 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,81% auf 1'776 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,73% auf 15'075 Punkte - Dax (Mittwoch): xx% auf xx Punkte - CAC 40 (Mittwoch): xx% auf xx Punkte

awp-robot/sw/kw