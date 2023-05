- SMI vorbörslich: -0,06% auf 11'563,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,33% auf 33'427 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,24% auf 12'658 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,74% auf 31'036 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont: Aktienrückkauf startet am Montag - Wisekey gibt Zuteilungsquote für Sealsq bekannt will nächste Mini-Satelliten von SpaceX hochbringen lassen - Achiko meldet Überschuldung nach Artikel 725b OR - DKSH verknüpft Bankdarlehen über 315 Mio Fr. mit Nachhaltigkeitszielen - Flughafen Zürich erhält neue Konzession in Brasilien - GAM hat Angebot von Taure AG abgelehnt - Liontrust bietet höheren Wert - Talenthouse: Neuer Investor Garage Italia Finance will Beteiligung von 32% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Postfinance: Bundesgericht muss über Eigenmittel der Postfinance befinden PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - Japan: Kernaufträge Maschinenbau März -3,9% M/M; Februar -4,5% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Timothy Dyer meldet Anteil von 10,68% - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 5,1% - Gurit: Huwa Finanz- und Beteiligungs AG meldet Anteil von 10,29% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Partners Group: Blackrock meldet Anteil von 4,98% - SIG Group: Blackrock meldet Anteil von 5% PRESSE MONTAG - CS: Japanische Kanzlei bereitet Klage wegen CS-Anleihenausfalls vor (NZZaS) Mitarbeitende wollen wegen Ausfalls von Boni klagen (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Julius Bär: Interim Management Statement 4 Mte - Roche: Virtual ESG event: Environmental Sustainability - Spexis: Ergebnis 2023 (detaillierte Zahlen) - GV: ENR Russia, Montana Aerospace, Mittwoch: - Epic: Kennzahlen Q1 - Varia US: Q1 Update (definitiv) - Ypsomed: Ergebnis 2022/23 (MK 10.30 Uhr, Zürich) - GV: Aluflexpack, Partners Group, Peach Property WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q1 (08:30) Haushaltsbudgeterhebung Q1 - Konsumausgaben (Dienstag) Ausland: - EU: Konsumentenstimmung 05/23 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erw.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, ab 9. Juni vorauss.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Alpine Select (1,00 Fr.) - Phoenix Mecano (16,50 Fr.) - Valiant (5,00 Fr.) per 23.05: - Accelleron (0,73 Fr.) per 24.05: - Castle Private (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9716 - USD/CHF: 0,8984 - Conf-Future: -142 BP auf 142,83% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,038% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,17% auf 11'571 Punkte - SLI (Freitag): +1,57% auf 1'804 Punkte - SPI (Freitag): +1,19% auf 15'255 Punkte - Dax (Freitag): +0,69% auf 16'275 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,25% auf 7'492 Punkte

awp-robot/sw/tv