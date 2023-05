STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein erneut eher unentschlossener Handelsstart ab. Grund dafür sind weiterhin die Verhandlungen in den USA über eine Erhöhung der Schuldenobergrenze. Diese sind auch am Montag ohne konkrete Ergebnisse geblieben. Entsprechend sind die US-Vorgaben eher gemischt. In Asien bewegen sich die Kurse am Dienstagmorgen überwiegend abwärts. - SMI vorbörslich: -0,09% auf 11'543,02 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,42% auf 33'287 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,50% auf 12'721 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,35% auf 30'978 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 4 Mte: Verwaltete Vermögen 429 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 440 Mrd) Bruttomarge "über 92" BP (VJ: 85 BP) Cost/Income-Ratio 66% (VJ 63%) Netto-Neugeldzuflüsse 3,5 Mrd Fr (AWP-Konsens 7,5 Mrd) Netto-Neugeld 5,2 Mrd Fr unter Ausklammerung Spezialeffekt Solide Beiträge zu Neugeld aus Asien, Europa, Naher Osten BIZ CET1 Kapitalquote auf 15,0 verbessert (Ende 22: 14,0%) Anstieg der AuM dank positiver Marktperformance u.Zuflüssen vorbörslich -3,1 Prozent - CDDC: Notübernahme der CS löst kein Kreditereignis aus - Nestlé ernennt Stephanie Pullings Hart zur operativen Chefin - Swiss verlässt Klimaclub Net-Zero Insurance Alliance - Achiko muss Bücher einreichen und verliert Wirtschaftsprüfer - Aevis Victoria prognostiziert trotz weniger Umsatz im Q1 "gutes" Geschäftsjahr - Cembra-CEO will stabile oder steigende Dividenden auszahlen (Interview "Cash") - Comet kündigt verschiedene Wechsel im Management an - Peach Property kündigt Hybridanleihe nicht gleich - Wegen "Vorsichtsprinzip" - SPS plant die Ausgabe Wandeldarlehen über 250 Mio Fr. mit Fälligkeit in 2030 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 5,12% - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 2,94% - Talenthouse: Garage Italia meldet Anteil von 54,88%/46,01% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Roche: Virtual ESG event - GV: ENR Russia, Montana Aerospace Mittwoch: - Epic: Kennzahlen Q1 - Varia US: Q1 Update (definitiv) - Ypsomed: Ergebnis 2022/23 (MK 10.30 Uhr, Zürich) - GV: Partners Group, Aluflexpack, Peach Property Donnerstag: - Lem: Ergebnis 2022/23 (MK 10.30 Uhr, Zürich) - GV: CFT, GAM, Dottikon ES (aoGV) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (10.00 Uhr) EZB Leistungsbilanz 03/23 (10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (10.30 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (15.45 Uhr) Verkauf neuer Häuser 04/23 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 05/23 (16.00 Uhr) API Ölbericht (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erw.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, ab 9. Juni vorauss.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Accelleron (0,73 Fr.) per 24.05: - Castle Private (2,00 Fr.) - Nebag (0,60 Fr.) per 26.05: - Partners Group (37,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9714 - USD/CHF: 0,8987 - Conf-Future: +31 BP auf 143,20% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,987% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,15% auf 11'553 Punkte - SLI (Montag): -0,12% auf 1'802 Punkte - SPI (Montag): -0,18% auf 15'228 Punkte - Dax (Montag): -0,32% auf 16'224 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,42% auf 7'478 Punkte

awp-robot/sw/ra