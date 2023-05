STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse dürfte am Mittwoch weiter nachgeben. Negative Vorgaben aus den USA und aus Fernost sowie vorbörsliche Indikationen lassen für den SMI tiefere Kurse erwarten. Grund dafür ist der anhaltende Streit um die US-Schuldenobergrenze. Die Anleger werden laut Händlern würden zusehendes nervöser. Zudem wird die US-Notenbank Fed am Abend das Protokoll der jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Anleger erhoffen sich Hinweise auf die nächste Zinsentscheidung der Fed Mitte Juni. - SMI vorbörslich: -0,33% auf 11'446,96 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,69% auf 33'056 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,26% auf 12'560 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,67% auf 30'751 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: Auswirkungen des Hackerangriffs eingedämmt - Bund setzt Boni-Verbot für CS mittels Verfügung um - Holcim übernimmt britischen Backsteinhersteller Besblock - Epic Suisse Q1: Gesamtertrag 16,8 Mio Fr. (VJ 15,6 Mio) Portfoliowert 1,52 Mrd. Fr. (Ende 2022: 1,45 Mrd.) - Varia US Q1: EBITDA 18,1 Mio USD (VJ 15,0 Mio) Bruttoertrag 40,1 Mio USD (VJ 35,1 Mio) Ergebnis -34,0 Mio USD (VJ +100,8 Mio) - Ypsomed 2022/23: Umsatz 497,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 494,6 Mio) EBIT 60,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 55,5 Mio) Reingewinn 51,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44,7 Mio) Dividende 1,30 Fr. (AWP-Konsens: 1,28 Fr.; VJ 0,60 Fr.) Umsatz Delivery Syst 307,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 309,4 Mio) Umsatz Diabetes 173,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 173,2 Mio) Umsatz fortg. Geschäft 440,5 Mio Fr. (VJ 380,3 Mio) EBIT fortg. Geschäft 39,4 Mio Fr. (VJ 24,2 Mio) 2023/24: Umsatzwachstum von rund 25% erwartet EBIT-Ausblick bestätigt - mind. 90 Mio Fr. vorböslich +1,2% - Baloise steigert Ergebnis 2022 in der beruflicher Vorsorge um gut 30 Prozent - DKSH verlängert Partnerschaft mit P&G in Hongkong und Macau - GF prüft Angebot für finnisches Unternehmen Uponor (Bloomberg) - Hochdorf will Portfolio um "Specialized Nutrition" erweitern - Kudelski-Tochter Nagra gewinnt Tele Columbus als Kunden Security mit neuer Partnerschaft mit Aleph Zero - Vontobel-CEO tritt 2024 zurück und will in die Politik vorbörsliche Indikation -1,2% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Hero hat 123,55 Mio einer 200-Mio-Fr. Anleihe zurückgekauft PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: VERBRAUCHERPREISE APRIL +8,7% GG VJ (PROGNOSE +8,2) VERBRAUCHERPREISE APRIL +1,2 % GG VM (PROGNOSE +0,7) APR OUTPUT PPI +0% M/M, +5.4% Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Implenia: Fund Partner Solutions SA meldet Anteil von <3% - Meyer Burger: Morgan Stanley meldet Anteil von 3,81%/5,11% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 4,99% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Ypsomed: MK Ergebnis 2022/23 (10.30 Uhr) - GV: Partners Group, Aluflexpack, Peach Property Donnerstag: - Lem: Ergebnis 2022/23 (MK 10.30 Uhr, Zürich) - GV: CFT, GAM, Dottikon ES (aoGV), ON Holding Freitag: - GV: Cosmo, Glencore WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer im Q1 (Freitag) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima 05/23 (10.00 Uhr) - US: EIA Ölbericht (Woche) 16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 3.5.23 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erw.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, ab 9. Juni vorauss.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Castle Private (2,00 Fr.) - Nebag (0,60 Fr.) per 26.05: - Partners Group (37,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9719 - USD/CHF: 0,9014 - Conf-Future: +11 BP auf 143,00% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,019% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,59% auf 11'485 Punkte - SLI (Dienstag): -0,79% auf 1'788 Punkte - SPI (Dienstag): -0,72% auf 15'118 Punkte - Dax (Dienstag): -0,44% auf 16'153 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,51% auf 7'379 Punkte

