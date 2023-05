STIMMUNG - Am Donnerstag könnte der Schweizer Aktienmarkt seinen seit Wochenbeginn anhaltenden Abwärtstrend zunächst unterbrechen. Dies deuten zumindest die leicht freundlichen vorbörslichen Indikationen an. Derweil sind die Vorgaben aus Übersee tendenziell eher belastend. - SMI vorbörslich: +0,21% auf 11'407,01 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,77% auf 32'800 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,61% auf 12'484 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,44% auf 30'817 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: EMA nimmt Zulassungsantrag von Sandoz für Biosimilar Denosumab an Denosumab soll bei Erkrankungen wie Osteoporose eingesetzt werden - Partners Group: Änderungen in der Zusammensetzung des Executive Teams Ploos van Amstel gibt CFO-Funktion ab, neu Beratender Partner Ottinger und Sauer übernehmen CFO-Funktion interimistisch Marlis Morin tritt aus Geschäftsleitung ab, bleibt Partner - Lem 2022/23: Dividende 52,00 Fr. (AWP-Konsens: 51,20 Fr.) Umsatz 406,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 401,8 Mio) EBIT-Marge 22,7% (AWP-Konsens: 22,4%) Reingewinn 75,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 73,2 Mio) EBIT 92,18 Mio Fr. (AWP-Konsens: 90,0 Mio) 2023/24: Wachstum könnte kurzfristig in einigen Bereichen gebremst werden Unsicherheitsfaktoren bleiben Marktanpassungen und Lieferketten Bleiben für kommende 12 Monate wachsam - Kudelski-Tochter Nagra gewinnt polnische Chopin auch für Streaming-Lösung - Peach Property: Prognose für 2023 bestätigt - Skan wegen Aktientransaktionen im Visier der Bundesanwaltschaft NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Allianz will in der Schweiz grösser werden PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DE: GFK-KONSUMKLIMA FÜR JUNI -24,2 PKT (PROGNOSE -24,0); GG -25,8 VM BIP Q1 -0,3% GG VORQUARTAL (PROGNOSE 0,0) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Lem: MK zu Ergebnis 2022/23 (10.30 Uhr, Zürich) - GV: CFT, GAM, Dottikon ES (aoGV) Freitag: - GV: Cosmo, Glencore Montag: - Pfingstmontag - Reduzierter AWP-Dienst Dienstag: - Aryzta: Trading Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer im Q1 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Mai (Dienstag) - Seco: BIP Q1 2023 (Dienstag) Ausland: - FR: Geschäftsklima 05/23 (08:45) Produzentenvertrauen 05/23 (08:45) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) (14:30) Privater Konsum Q1/23 (2. Veröffentlichung) (14:30) CFNA-Index 04/23 (14:30) Schwebende Hausverkäufe 04/23 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erw.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, ab 9. Juni vorauss.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. EX-DIVIDENDE DATEN: per 26.05: - Partners Group (37,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9729 - USD/CHF: 0,9066 - Conf-Future: +1 BP auf 143,01% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,046% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,89% auf 11'383 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,39% auf 1'763 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,99% auf 14'968 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,92% auf 15'842 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -3,00% auf 7'253 Punkte

awp-robot/sw/kw