STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag trotz positiver Vorgaben aus den USA und Japan wenig verändert erwartet. Nach wie vor sorgt der US-Schuldenstreit für Verunsicherung. Damit dürften sich die Anleger weiter zurückhalten und die Kurse womöglich eher noch etwas abbröckeln. Zudem sind andere Impulse am Berichtstag sehr dünn gesät. - SMI vorbörslich: +0,08% auf 11'334,19 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,11% auf 32'765 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,71% auf 12'698 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,58% auf 30'979 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Osram: Andreas Mattes soll in Verwaltungsrat gewählt werden - Holcim schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - Roche kündigt Datenaus Krebsportfolio für Asco-Kongress an - EU genehmigt CS-Übernahme durch UBS ohne Auflagen - Carlo Gavazzi 2021/22: Gesamtumsatz von rund 209 Mio Fr. (VJ 183,4 Mio) 2022/23: Gesamtumsatz von rund 209 Mio Fr. (VJ 183,4 Mio) EBIT rund 39 Mio Fr. (VJ 31,0 Mio) Reingewinn rund 28 Mio Fr. (VJ 22,0 Mio) Auftragseingang rund 229 Mio Fr. (VJ 232,1 Mio) 2023/24: Wachstumsraten wohl unter jener des Vorjahres - LUKB: Ziele der Kapitalerhöhung erreicht Bezugsrechte für 7'072'610 neue Aktien ausgeübt Bruttoerlös von insgesamt 488,75 Millionen Franken erzielt erhöht Prognose für kumulierten Gewinn 2021/2025 auf 1075-1200 Mio Fr. Mindestziel für CET1-Ratio neu 12% (bisher: 11%). strebt höhere Gesamtkapital-Ratio von 16 bis 20% an (bisher: 14 bis 18%) - Xlife Sciences: Seit März rund 46 Prozent an Laxxon Medical veräussert Erlös aus Laxxon Medical-Anteilen von rund 4,5 Mio Fr. schlägt David L. Deck als neuen VR-Präsidenten vor - CFT legt Aktienrückkaufprogramm auf - Dottikon-Aktionäre stimmen an aoGV Statutenänderungen zu - Intershop: CFO Thomas Kaul tritt im ersten Semester 2024 zurück - Molecular Partners kündigt für Fachkongress Asco positive Daten an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: GB: Detailhandelsumsatz April +0,5% GG Vormonat (Prognose +0,3) Detailhandelsumsatz April -3,0% GG Vorjahr JP: MNI MAY TOKYO CORE CPI +3.2% Y/Y; APR +3.5% MNI APR SERVICES PPI +1.6% Y/Y; MAR REV +1.7% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Reade Griffith meldet Anteil von 3,04% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,53% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,03% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 4,92%; Moez Kassam 16,49% PRESSE FREITAG - Bundesrätin Keller-Sutter: Bund verdiente mit CS-Rettung 100 Mio Fr. (Tamedia) - Glencore-Agrarfirma verhandelt über Fusion mit Bunge (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Cosmo Montag: - Pfingstmontag - Reduzierter AWP-Dienst Dienstag: - Aryzta: Trading Update Q3 - GV: Arundel Mittwoch: - Dottikon ES: Ergebnis 2022/23 (MK 13.00 Uhr, Dottikon) - GV: Addex, Lalique, Relief WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer im Q1 (8.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Mai (Dienstag) - Seco: BIP Q1 2023 (Dienstag) - BFS: Detailhandelsumsätze April (Mittwoch) Nominallohnentwicklung Q1 (Mittwoch) - CS-CFA Index Mai (Mittwoch) Ausland: - US: Private Einkommen und Ausgaben April 2023 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel April 2023; vorläufig (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter April 2023; vorläufig (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen Mai 2023; endgültig (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erw.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, ab 9. Juni vorauss.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Partners Group (37,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9714 - USD/CHF: 0,9051 - Conf-Future: +45 BP auf 143,46% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,03% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,51% auf 11'325 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,12% auf 1'761 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,40% auf 14'908 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,31% auf 15'794 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,03% auf 7'229 Punkte

