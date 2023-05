STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Verlusten in die verkürzte Pfingstwoche starten. Denn obwohl sich in den USA die beiden politischen Lager am Wochenende auf einen Kompromiss im Schuldenstreit geeinigt haben, zeichnet sich schon jetzt der Widerstand einiger Hardliner ab. Die Wall Street selbst war am gestrigen Montag ebenfalls wegen eines Feiertages geschlossen, so dass von dort keine Impulse zu erwarten sind. In Asien finden die Börsen am Dienstag zunächst keine einheitliche Richtung. - SMI vorbörslich: -0,17% auf 11'414,18 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,00% auf 33'093 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,19% auf 12'976 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,29% auf 31'323 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: Finanzchef François-Xavier Roger tritt ab - Anna Manz Nachfolgerin - Novartis: CHMP empfiehlt Widerruf der bedingten Marktzulassung für Adakveo - Swiss Life steigert 2022 Betriebsergebnis in der BVG auf 138 Millionen Franken - Aryzta Q3: Umsatz 533,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 526,5 Mio) Org. Wachstum 23,7% (AWP-Konsens: 21,6%) Org. Wachstum Europa 24,2% (AWP-Konsens: 22,0%) Org. Wachstum Rest der Welt 20,0% (AWP-Konsens: 18,5%) Pricing 19,9% (Q2: 20,5%, Q1: 18,1%) Volumen-Wachstum 3,0% (Q2 7,6%, Q1 4,1%) 22/23: Prognose bestätigt - Verbesserung aller wichtigen Kennzahlen - Autoneum-CEO sieht im Bereich Elektromobilität Wachstumschancen (FuW) - DocMorris: kauft 55% der 200-Millionen-Anleihe mit Fälligkeit 2024 zurück - Helvetia erzielt Betriebsergebnis in der beruflichen Vorsorge von 56,7 Mio Fr. - Hochdorf ernennt Sandra Keller zur Verkaufsleiterin Bimbosan Schweiz - Idorsia: CCO Simon Jose tritt zurück - IGEA will Segment industrielle Prozesse verkaufen - Implenia meldet Aufträge über 170 Mio Fr. aus Deutschland und der Schweiz - Skan-Präsident tritt wegen BA-Untersuchungen in den Ausstand - Spexis schliesst 2022 wie erwartet mit Verlust ab und gibt Update zu Pipeline - Tornos und Starrag prüfen eine Fusion NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: APR JOBLESS RATE FALLS TO 2.6% FROM MAR 2.8% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von 3,26% - Epic: Alfred Akirov meldet Anteil von 56,49%; The Family Trust 16,12% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Arundel: GV (10.00 Uhr), Zürich Mittwoch: - Dottikon ES: Ergebnis 2022/23 (MK 13.00 Uhr, Dottikon) - Addex: GV - Lalique: GV Donnerstag: - Dottikon ES: CMD 2023 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Mai (09.00 Uhr) Seco: BIP Q1 2023 (09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze April (Mittwoch) Nominallohnentwicklung Q1 (Mittwoch) CS-CFA Index Mai (Mittwoch) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2023 (Donnerstag) BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Donnerstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (Donnerstag) Ausland: - EUR: Geldmenge M3 04/23 (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 05/23 (11.00 Uhr) Wirtschafst- und Industrievertrauen 05/23 (11.00 Uhr) FHFA-Index 03/23 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 05/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erw.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, ab 9. Juni vorauss.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - CFT (5,50 Fr.) per 31.05: - Cosmo (1,05 EUR) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9687 - USD/CHF: 0,9066 - Conf-Future: -49 BP auf 142,54% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,06% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,96% auf 11'434 Punkte - SLI (Freitag): +1,06% auf 1'779 Punkte - SPI (Freitag): +1,06% auf 15'066 Punkte - Dax: -0,20% auf 15'952,73 Punkte - CAC 40: -0,21% auf 7303,81 Punkte

awp-robot/sw/ra