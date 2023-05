- SMI vorbörslich: -0,14% auf 11'266,99 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,15% auf 33'043 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,32% auf 13'017 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,66% auf 30'808 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB entwickelt neues Antriebskonzept für effizientere Schiffe - Credit Suisse erhält Benachrichtigung über Non-Compliance von Börse New York - Kühne+Nagel ernennt neue Chefs für Südafrika und VAE/Oman - Accelleron übernimmt Officine Meccaniche Torino S.p.A. OMT mit Umsatz von 52 Mio EUR, EBIT-Marge über 20% OMT-Akquisition kostet im hohen zweist. Millionen-Euro-Bereich Dividende 2023 mindestens stabil im Vergleich zu 2022 vorbörsliche Indikation gegen den Trend +0,4% - Dottikon 2022/23: Umsatz 319,5 Mio Fr. (VJ 251,9 Mio) EBIT 96,0 Mio Fr. (VJ 67,7 Mio) Reinergebnis 87,7 Mio Fr. (VJ 59,3 Mio) Erneut Verzicht auf Dividende 2023/24: Nettoumsatz über Vorjahr - mittelfristig "starkes" Wachstum vorböslich +0,9% nach Zahlen - Kinarus kann sich mit aktuellen Finanzmitteln bis 2024 über Wasser halten - Leonteq: Arbeiten zur Plattform-Anbindung werden über Mai 2023 fortgesetzt - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Bank of America Corporation meldet Anteil von 5,637%/2,924% - Cembra: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 5,05% - Swissquote meldet Eigenanteil von 3,01%/3,196% - Temenos: Petrus Advisors meldet Beteiligung von 3,42% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,97% - Wisekey meldet Eigenanteil von 4,53%/30,89% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Dottikon ES: Ergebnis 2022/23 (MK 13.00 Uhr, Dottikon) - GV: Addex, Lalique Donnerstag: - Dottikon ES: CMD 2023 Freitag: - Keine Ankündigung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze April (08.30 Uhr) - BFS: Nominallohnentwicklung Q1 (08.30 Uhr) - CS-CFA Index Mai (10.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2023 (Donnerstag) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (Donnerstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 05/23 (09.55 Uhr) Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig, 14.00 Uhr) - US: MNI PMI Chicago 05/23 (15.45 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erw.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, ab 9. Juni vorauss.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Cosmo (1,05 EUR) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9713 - USD/CHF: 0,9083 - Conf-Future: +114 BP auf 144,17% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,942% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,33% auf 11'282 Punkte - SLI (Dienstag): -0,88% auf 1'764 Punkte - SPI (Dienstag): -1,27% auf 14'876 Punkte - Dax (Dienstag): -0,27% auf 15'909 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,50% auf 7'210 Punkte

