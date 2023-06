- SMI vorbörslich: +0,24% auf 11'244,77 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,41% auf 32'908 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,63% auf 12'935 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,78% auf 31'128 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS/CS: Rund 50 CS-Mitarbeitende wehren sich gegen Boni-Ausfall Bundesgarantien für CS-Rettung sind zurückbezahlt worden - Lonza: kauft niederländische Firma Synaffix Zahlung von 100 Mio EUR in bar + bis zu 60 Mio erfolgsabhängig Übernahme stärkt Angebot an Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) - Novartis: Sandoz will Hauptsitz bis Mitte 2024 nach Basel verlagern Sandoz-Plan bestätigt Bekenntnis zum Standort Basel nach Abspaltung erhält EU-Zulassung für Cosentyx für weitere Hautkrankheit - Swiss Life schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - Leclanché 2022: Def. Nettoverlust bei 85,6 Mio Fr. (zuvor gemeldet: 87,0 Mio) Verbesserte Verschuldungslage nach Rangrücktrittsvereinbarung CEO: Erwarten im 2023 verbesserte Umsatz- und Finanzzahlen - Talenthouse kann Frist zur Publikation des Jahresberichts nicht einhalten beantragt bei SIX weitere Fristverlängerung bis Ende August Grund für Antrag ist kritische finanzielle Situation Handel mit Aktien der Gesellschaft am Donnerstag wohl ausgesetzt - Youngtimers führt mit JHD Technologies Gespräche über mögliches Zusammengehen Gespräche mit JHD Technologies sind in einem frühen Stadium - Dottikon-Chef denkt über Senkung seines Anteils nach - Highlight-Gruppe schreibt im Startquartal weniger Umsatz und mehr Verlust - Schweiter übernimmt polnische JMB Wind Engineering vollständig NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte April zum VM real -5,2%, nominal -6,8% (saisonbereinigt) BAZG: Importe April zum VM real -3,3%, nominal -3,6% (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss April 2,22 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte April unbereinigt 2,06 Mrd Fr. (nom. +6,8% gg VJ) BWO: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse steigt auf 1,50% - Ausland: - CN: Caixin-Index signalisiert bessere Stimmung in der Industrie WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Achiko: Fuchs Asset Management meldet Anteil von 9,85% - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 4,999% - Dufry: Qatar Investment Authority meldet Anteil von 4,49%; Alibaba Group 4,87% - Luzerner KB: Zürcher Kantonalbank meldet Anteil von <3% - SPS meldet Eigenanteil von 0,0001%/11,27% PRESSE DONNERSTAG - Roche plant Verkauf oder Schliessung des kalifornischen Vacaville (Reuters) - Abschluss der Fusion von UBS und CS verzögert sich (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Dottikon ES: CMD 2023 Freitag: - Keine Ankündigung Montag: - GV: PEH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2023 (Montag) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) - EU: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) (11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 04/23 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 05/23 14.15 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 04/23 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erw.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, ab 9. Juni vorauss.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9730 - USD/CHF: 0,9110 - Conf-Future: +183 BP auf 146,00% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,848% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,57% auf 11'218 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,69% auf 1'751 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,59% auf 14'789 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,54% auf 15'664 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -2,81% auf 7'099 Punkte

awp-robot/sw/