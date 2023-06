STIMMUNG Die Schweizer Aktienbörse wird zum Wochenschluss fester erwartet. Positive Vorgaben aus den USA, wo der befürchtete Zahlungsausfall abgewendet werden konnte, dürften die Anleger ermutigen. Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der US-Senat den Gesetzentwurf über die staatliche Schuldenobergrenze gebilligt. Vor den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten dürften die Anleger allerdings vorsichtig bleiben. - SMI vorbörslich: +0,18% auf 11'316,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,47% auf 33'062 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,28% auf 13'101 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,09% auf 31'488 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Bund hat mit CS-Liquiditätsdarlehen rund 110 Millionen verdient - Dufry will Autogrill-Dekotierung in den kommenden Wochen einleiten erwartet Ausgabe von 4,39 Millionen zusätzlichen neuen Aktien hält laut eigenen Angaben 94,50 Prozent an Autogrill will Autogrill-Delisting in kommenden Wochen einleiten - PSP erhöht für 2023 EBITDA-Prognose auf 290 Mio Fr. (bislang: 285 Mio) PSP kauft "Westpark" in Zürich-West für 216,5 Mio Fr. PSP kauft Bürokomplex in Zürich West für 216,5 Millionen Franken PSP vorbörsliche Indikation +1,5% - Clariant schliesst Verkauf des Quats-Geschäft ab - HLEE nominiert Edda Kraft und Stefan Wehrenberg zur Wahl in den VR - Leclanché und Medha kooperieren im Schienen- und Nutzfahrzeugmarkt - Varia US Properties kündigt Rückzahlung einer Anleihe von 50 Mio Franken an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - ZKB emittiert Bail-in-Anleihe über 500 Millionen Euro PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,32% - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,08% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3% - SPS: ELM B.V. meldet Anteil von 4,21%/4,21% - VAT: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% PRESSE FREITAG - Raiffeisen fasst Grundversorgung des Zahlungsverkehrs ins Auge (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - GV: PEH Dienstag: - Burckhardt: Ergebnis 2022/23 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2023 (Montag) Logiernächte April 2023/Wintersaison (Dienstag) Ausland: - US: Arbeitsmarktbericht 05/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erw.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, ab 9. Juni vorauss.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Clariant (0,42 Fr.) per 05.06: - Lalique (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9739 - USD/CHF: 0,9038 - Conf-Future: +34 BP auf 146,34% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,891% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,70% auf 11'296 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,66% auf 1'763 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,62% auf 14'881 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,21% auf 15'854 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,00% auf 7'137 Punkte

awp-robot/sw/kw