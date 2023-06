STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird am Montag etwas höher gesehen. Positive Vorgaben aus den USA und Japan stimmten die Anleger positiv. Nach der Beilegung des US-Schuldenstreits in der Vorwoche dürften die Anleger wieder stärker auf Konjunkturzahlen blicken. Doch diese sind schwierig einzuordnen. So wurden in den USA deutlich mehr Jobs als erwartet geschaffen. Aber auch die auch die Zahl der Arbeitslosen war höher als erwartet. Zunächst dürfte nun aber die Schweizer Inflationsrate im Fokus der Anleger stehen. Ökonomen rechnen mit einem weiteren Rückgang der Teuerung. - SMI vorbörslich: -0,04% auf 11'438,52 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +2,12% auf 33'763 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,07% auf 13'241 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,94% auf 32'134 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom verzichtet auf Preiserhöhungen für Privatkundschaft (HEADLINE) - UBS erwartet Abschluss der CS-Übernahme am 12. Juni Abschluss hängt weiterhin von SEC-Zustimmung ab Nach Abschluss werden die CS-Aktien und -ADS von SIX und NYSE dekotiert CS: Dekotierung SIX/NYSE am 13.6., falls Abschluss nach US-Eröffnung am 12. SIX: Dekotierung von CS frühestens per 13. Juni genehmigt Letzter Handelstag wird spätestens vor Eröffnung kommuniziert UBS: vorbörsliche Indikation +0,9% - VT5: Unsicherheiten bei den Sponsorenzusagen von Veraison Capital Derzeit laufende Verhandlungen müssen zum Teil auf Eis gelegt werden VR prüft derzeit mögliche Optionen Veraison glaubt weiterhin an VT5 - Galenica beteiligt sich mit 16% an AD Swiss Net AG - Leclanché-GV befindet über Umwandlung von Schulden in Aktien - Stadler erhält weitere Bestellung aus Rahmenvertrag mit ÖBB NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Exporte April +1,2% GG Vormonat (Prognose -2,5) Importe April -1,7% GG Vormonat (Prognose -1,0) Handelsbilanzsaldo April 18,4 MRD Euro (Prognose 16,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,05% - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 3,46% - Dufry: Blackrock meldet Anteil von 3,93% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 2,99% PRESSE MONTAG - Ehemaliger CS-Präsident Kielholz steht hinter seinen Entscheiden (Tamedia) - UBS soll wegen CS-Übernahme Quartalsergebnisse nach hinten schieben (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: PEH Dienstag: - Burckhardt: Ergebnis 2022/23 (Webcast 10.00 Uhr) - Mittwoch: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: CPI Mai 2023 (08.30 Uhr) Logiernächte April 2023/Wintersaison (Dienstag) Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2023 (Mittwoch) SNB: Devisenreserven Mai 2023 (Mittwoch) Ausland: - EUR: PMI Dienste 05/23 (2. Veröff., 10.00 Uhr) - GBR: PMI Dienste 05/23 (2. Veröff., 10.30 Uhr)) - EUR: Sentix Investorvertrauen 06/23 (10.30 Uhr) Erzeugerpreise 04/23 (11.00 Uhr) - USA: PMI Dienste 05/23 (2. Veröff., 15,45 Uhr) Auftragseingang Industrie 04/23 (16.00 Uhr) ISM Index Dienste 05/23 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 04/23 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss am 12.6. erwartet) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, ab 9. Juni vorauss.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (frühestens per 13.6., letzter Handelstag frühestens 12.6.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Lalique (0,50 Fr.) per 08.06: - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9745 - USD/CHF: 0,9110 - Conf-Future: -135 BP auf 144,99% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,841% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,30% auf 11'443 Punkte - SLI (Freitag): +1,40% auf 1'788 Punkte - SPI (Freitag): +1,31% auf 15'075 Punkte - Dax (Freitag): +1,25% auf 16'051 Punkte - CAC 40 (Freitag): +2,42% auf 7'271 Punkte

awp-robot/sw/kw