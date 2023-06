- SMI vorbörslich: +0,09% auf 11'478,61 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,03% auf 33'573 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,36% auf 13'276 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,61% auf 31'983 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - DKSH schliesst Partnerschaft mit Quantabio in Thailand (HEADLINE) - Interroll ernennt Julia Weinhart zur Leiterin Kommunikation & IR - Spexis vermeldet "vielversprechende" Daten zu neuer Antibiotikaklasse - Ypsomed kooperiert mit S3 Connected Health NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Arbeitslosenquote Mai 1,9% (VM 2,0%), saisonber. 2,0% (VM 1,9%) Ausland: - DE: Gesamtproduktion April +1,6 % gg Vorjahr (PROG +1,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 4,996% - Meyer Burger: Morgan Stanley meldet Anteil von 3,86%/5,28% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Novartis: Sandoz Capital Markets Day - Thurgauer KB: GV Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Mai 2023 (09.00 Uhr) Ausland: - US: Handelsbilanz 04/23 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 04/23 (21.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 13.06.: - SMI: Kühne+Nagel ersetzen CS - SLI: Lindt PS neu im Index - SMIM: Meyer Burger neu im Index - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss am 12.6. erwartet) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, ab 9. Juni vorauss.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (frühestens per 13.6., letzter Handelstag frühestens 12.6.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt (27.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 08.06: - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9696 - USD/CHF: 0,9076 - Conf-Future: -14 BP auf 145,94% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,865% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,47% auf 11'468 Punkte - SLI (Dienstag): +0,58% auf 1'791 Punkte - SPI (Dienstag): +0,44% auf 15'084 Punkte - Dax (Dienstag): +0,18% auf 15'992 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,85% auf 7'209 Punkte

