- SMI vorbörslich: -0,16% auf 11'329,68 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,27% auf 33'665 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,29% auf 13'105 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,88% auf 31'632 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Sandoz-Abspaltung weiterhin in H2 2023 geplant Weitere Einzelheiten zur geplanten Abspaltung werden später genannt Sandoz peilt mittelfristig Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich an will Kern-EBITDA-Marge und Free Cash Flow mittelfr. mehr als verdoppeln will für 2023 20-30% des Kerngewinns an Aktionäre ausschütten Ausschüttungsquote soll mittelfristig auf 30-40 Prozent steigen Vorbörsliche Indikation +0,3% - UBS-Prozess in Frankreich wird am 27. September fortgesetzt - Zurich schliesst Aktienrückkaufprogramm über 1,8 Milliarden ab - GAM: NewGame und Bruellan lehnen Liontrust-Offerte weiter ab fordern aoGV zur Absetzung des VR schlagen Antoine Spillmann als neuen VRP vor wollen Alternativplan zur Sanierung vorlegen GAM empfiehlt Aktionären weiterhin nachdrücklich das Angebot von Liontrust Liontrust-Angebot läuft vom 26.Juni bis 21. Juli . - Basilea: Meilensteinzahlung von 26 Mio USD wegen starker Cresemba-Verkäufe Vorbörsliche Indikation +2,0% - Feintool vollzieht Verkauf des Investitionsgütergeschäfts an Certina Group - Mobilezone schliesst acht Reparaturstandorte - Obseva schlägt Fabien de Ladonchamps und Luigi Marro für VR vor - Rieter: Finanzchef Kur Ledermann verlässt das Unternehmen per Ende August - Youngtimers schlägt Andy Liu zur Wahl in den Verwaltungsrat vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Visana und Atupri schliessen sich zusammen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von <3%; Cevian Capital 4,94% - Burckhardt: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,06% - DocMorris: Reade Griffith meldet Anteil von <3% - Holcim: Dodge & Cox meldet Anteil von <3% - Perrot Duval: SLC Holdings Inc, meldet Anteil von 3,011% - Phoenix Mecano: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von 8,8304% - VAT: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,02% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Novartis: Sandoz Capital Markets Day, New York - GV: Thurgauer KB Freitag: - Keine Termine Montag: - Novartis: Sandoz Capital Markets Day, London - Rieter: Investoren-Event an Messe ITMA, Mailand - Roche: Virtual EHA Event 2023 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2023 - GV: Airesis, Sonova WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EU: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) (11:00) Staatsausgaben Q1/23 (11:00) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) Grosshandelsumsatz 04/23 (16:00) Lagerbestände Grosshandel 04/23 (endgültig) (16:00) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 13.06.: - SMI: Kühne+Nagel ersetzen CS - SLI: Lindt PS neu im Index - SMIM: Meyer Burger neu im Index - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss am 12.6. erwartet) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, vorauss. 26.06-21.07.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (frühestens per 13.6., letzter Handelstag frühestens 12.6.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9742 - USD/CHF: 0,9095 - Conf-Future: -144 BP auf 144,65% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,892% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,05% auf 11'348 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,98% auf 1'774 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,95% auf 14'940 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,20% auf 15'961 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,03% auf 7'203 Punkte

awp-robot/sw/