STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss trotz positiver Vorgaben wenig verändert gesehen. Vor den in der kommenden Woche anstehenden US-Inflationszahlen und den Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der EZB dürften sich die Anleger weiter zurückhalten, heisst es am Markt. Zudem fehlten weiterhin andere Impulse wie Unternehmensergebnisse, die erst in einigen Wochen wieder auf dem Programm stehen. - SMI vorbörslich: +0,10% auf 11'319,67 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,50% auf 33'834 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,02% auf 13'239 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,95% auf 32'258 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Comet ernennt Robert Leindl zum Chief Information Officer - GAM: Liontrust veröffentlicht Angebotsprospekt erst am 13. Juni NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: MAY PPI -0.9% M/M VS -0.5% M/M APR MAY CPI -0.2% M/M VS -0.1% M/M APR JAN-MAY CPI +0.8% Y/Y VS JAN-APR +1.0%: NBS MAY PPI -4.6% Y/Y VS MEDIAN -4.4%; APR -3.6% Y/Y: NBS CPI +0.2% Y/Y VS MEDIAN +0.2%; APR +0.1% Y/Y: NBS WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Sculptor Capital LP meldet Anteil von <3% - IGEA Pharma: Gerardo Caradonna meldet Anteil von 7,07% - Kinarus: Alexander Bausch meldet Anteil von <3%; Ulrike Bausch 10,68% - Meyer Burger: Morgan Stanley meldet Anteil von 3,74%/5,16% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 68,331% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,02% PRESSE FREITAG - UBS will chinesisches Aktienhandelsgeschäft der CS verkaufen (Reuters) - Bunge offenbar kurz vor Fusion mit Glencore-Agrarfirma (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Novartis: Sandoz Capital Markets Day, London - Rieter: Investoren-Event an Messe ITMA, Mailand - Roche: Virtual EHA Event 2023 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2023 - GV: Airesis, Sonova Dienstag: - GV: EEII WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 13.06.: - SMI: Kühne+Nagel ersetzen CS - SLI: Lindt PS neu im Index - SMIM: Meyer Burger neu im Index - Nächster Eurex-Verfall: 16.06.2023 Übernahmeangebote: - CS (1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss am 12.6. erwartet) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, vorauss. 26.06-21.07.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (frühestens per 13.6., letzter Handelstag frühestens 12.6.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 12.06: - Thurgauer KB (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.09 Uhr) - EUR/CHF: 0,9686 - USD/CHF: 0,8991 - Conf-Future: -65 BP auf 150,31% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,953% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,35% auf 11'309 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,29% auf 1'769 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,38% auf 14'883 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,18% auf 15'990 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,18% auf 7'222 Punkte

awp-robot/sw/ra