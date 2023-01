Die Nestlé-Aktie notiert aktuell bei 112,40 Franken und damit 1,9 Prozent tiefer als am Vorabend, das Tagestief liegt mit 112,32 gar noch einen Tick tiefer. Die Papiere waren zwar bereits beim Start im Minus, bauten die Abgaben aber am Nachmittag markant aus. Entsprechend dem Rückgang beim grössten SMI-Titel liegt auch der Index (-0,1%) im Minus, dies obwohl die Gewinner im Index klar in der Überzahl sind.