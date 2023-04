les-Ouates (awp) - Die Aktien des kriselnden Genfer Biotech-Unternehmens Obseva sind per 23. März von der Nasdaq dekotiert worden. Dies hat auch einige Änderungen für die Kotierung in der Schweiz zur Folge. Neu werde die SIX SIS AG als Zentralverwahrerin für die Stammaktien von Obseva fungieren, heisst es in einem Communiqué vom Donnerstag.

20.04.2023 08:15