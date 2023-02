An den Finanzmärkten ist die Möglichkeit weiter steigender Zinsen in den USA ein bestimmendes Thema. Zuletzt haben Konjunkturdaten aus den USA darauf hingedeutet, dass sich die Inflation weiter auf einem hohen Niveau hält, was auf steigende Leitzinsen hindeutet. Dies dämpfte an den Finanzmärkten allgemein die Risikofreude der Anleger, was auch die Ölpreise mit nach unten zog. Am Nachmittag konnte ein schwächer als erwartet ausgefallener Anstieg der Importpreise in den USA keine neuen Impulse am Ölmarkt auslösen.