Ausserdem wurde am Markt auf einen Rückgang der Ölreserven in den USA verwiesen, der die Ölpreise ebenfalls stützte. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 7,5 Millionen auf 473,7 Millionen Barrel gefallen waren. Dies ist der stärkste wöchentliche Rückgang im laufenden Jahr.