Der Anstieg der Ölpreise wurde allerdings durch die jüngste Entwicklung der Reserven in den USA ausgebremst. Wie am Vortag bekannt wurde, sind diese in der vergangenen Woche weiter gestiegen. Seit mittlerweile sieben Wochen in Folge geht es mit den Lagerbeständen der grössten Volkswirtschaft der Welt nach oben. Steigende US-Ölreserven belasten in der Regel die Ölpreise.