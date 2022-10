Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise zuletzt durch den starken US-Dollar etwas ausgebremst. Kursgewinne beim Dollar verteuern den Rohstoff in Ländern ausserhalb des Dollar-Raums, was die Nachfrage bremst und den Preis belastet. Im Verlauf der Woche konnten die Ölpreise nur zeitweise von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten profitieren. Am Freitag wurde der Brent-Preis für Rohöl aus der Nordsee etwa auf dem gleichen Niveau gehandelt, mit dem er am Montag in die Woche gestartet war.