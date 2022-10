Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise zuletzt durch den schwachen US-Dollar etwas gestützt. Kursverluste beim Dollar verbilligen den Rohstoff in Ländern ausserhalb des Dollar-Raums, was die Nachfrage erhöhen und den Preis antreiben kann. Der Dollar litt unter den etwas gesunkenen Renditen am Anleihenmarkt.