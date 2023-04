Bereits am Vortag konnten sich die Notierungen am Ölmarkt stabilisieren, nachdem sie in der ersten Wochenhälfte deutlich gefallen waren. Seit Montag hat sich der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa drei Dollar je Barrel verbilligt. "Die Ölpreise standen in dieser Woche aufgrund von Rezessionssorgen unter Druck", erklärte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank das Handelsgeschehen.