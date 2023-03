In den Mittelpunkt rückt am Nachmittag die Zinsentscheidung der EZB. Zwar hat die Notenbank vor den Turbulenzen eine weitere Straffung ihrer Geldpolitik um 0,5 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. An den Märkten wird aber bezweifelt, dass die Währungshüter in einem derart angespannten Marktumfeld einen grossen Zinsschritt vornehmen. Die Geldpolitik grosser Zentralbanken hat über die konjunkturellen Auswirkungen hohe Bedeutung für den Erdölmarkt./bgf/jsl/zb