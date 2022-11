Am Ölmarkt zeigte sich kurz vor dem Wochenende eine leichte Gegenbewegung, nachdem die Preise zuvor stark gefallen waren. Am Donnerstag war die Notierung für Rohöl aus der Nordsee erstmals seit Oktober zeitweise unter die Marke von 90 Dollar gefallen, nachdem ein starker Dollar, Rezessionsgefahren in den USA und steigende Corona-Fälle in China die Ölpreise in der Spitze mehr als drei Dollar nach unten gedrückt hatten.