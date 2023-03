Die Ölpreise hielten sich nur knapp über dem 15-monatigen Tiefstand, der am Montag erreicht worden war. Zu Beginn der Woche hatte die Sorge vor einer neuen Bankenkrise starke Turbulenzen an den Finanzmärkten zur Folge. Belastet wurden die Ölpreise auch durch die Kursentwicklung des US-Dollar. Am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed klargestellt, dass der Kurs der geldpolitischen Straffung trotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten vorerst fortgesetzt werde. Dies hatte dem US-Dollar Auftrieb verliehen, was Rohöl auf dem Weltmarkt tendenziell verteuert und die Nachfrage bremst.