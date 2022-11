Marktbeobachter erklärten den Preisrückgang mit einem Anstieg des Dollarkurses. Nach starken Kursverlusten in der vergangenen Woche konnte sich die US-Währung seit dem Morgen etwas erholen. Sie legte im Handel mit anderen wichtigen Währungen zu. Ein stärkerer Dollar verteuert das in Dollar gehandelte Rohöl in Ländern ausserhalb des Dollarraums, was die Nachfrage bremst und den Ölpreis belastet.