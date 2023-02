An den Finanzmärkten ist die Möglichkeit weiter steigender Zinsen in den USA kurz vor dem Wochenende stärker in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Jüngste Konjunkturdaten aus den USA deuten darauf hin, dass sich die Inflation weiter auf einem hohen Niveau hält, was auf steigende Leitzinsen hindeutet. Dies dämpfte an den Finanzmärkten allgemein die Risikofreude der Anleger, was auch die Ölpreise mit nach unten zog.