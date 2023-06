Nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten gaben die Ölpreise zeitweise Gewinne wieder ab und gerieten etwas unter Druck. So ist in der vergangenen Woche die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich stärker gestiegen als von Ökonomen erwartet. Eine sich abschwächende Wirtschaft würde auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen. Die Sorgen über eine weltweite Konjunkturschwäche dominieren daher weiter, auch weil zuletzt schwache Wirtschaftssignale aus China kamen. Die Eurozone ist zudem im ersten Quartal in eine "technische Rezession" gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt ist also zwei Quartale in Folge geschrumpft.