Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Nachdem die Notierungen am Morgen an die Gewinne vom Vortag anknüpfen konnten, drehten sie am Vormittag in die Verlustzone. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 74,91 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 28 Cent auf 70,83 Dollar.

16.05.2023 12:27