Die Ölpreise sind zu Beginn der Woche leicht unter Druck geraten. Am Montagmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 85,94 US-Dollar. Das waren 37 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel in ähnlichem Ausmass auf 82,13 Dollar.

17.04.2023 13:00