Der Handel am Rohölmarkt verlief zuletzt ruhig und ohne entscheidende Impulse. Zur Wochenmitte rücken jedoch Lagerdaten aus den USA in den Blick: Das Energieministerium gibt am Nachmittag seine wöchentlichen Vorratszahlen bekannt. Weil der amerikanische Öl-Markt sehr gross ist, werden die Daten von Marktteilnehmern genau verfolgt. Die USA haben sich in den vergangenen Jahren neben Saudi-Arabien und Russland zu einem der grössten Erdölproduzenten der Welt entwickelt./bgf/mis