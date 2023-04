Zuletzt haben sich die Impulse am Rohölmarkt in Grenzen gehalten. Etwas belastet wurden die Notierungen durch den fester tendierenden Dollar. Die Nachfrage von Interessenten aus anderen Währungsräumen wurde dadurch gedämpft. Wechselkurseffekte spielen am Erdölmarkt eine grosse Rolle, weil Rohöl überwiegend in der US-Währung gehandelt wird.