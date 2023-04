Die Ölpreise haben am Freitag in einem richtungslosen Handel leicht nachgegeben. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 80,98 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls leicht auf 77,29 Dollar.

21.04.2023 12:55