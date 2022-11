Nach zwei Handelstagen mit steigenden Ölpreise sind die Notierungen wieder unter Druck geraten. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Mittwoch im Anschluss an die geldpolitischen Beschlüsse deutlich gemacht, dass die Zinsen in den USA im kommenden Jahr stärker erhöht werden könnten als bisher am Markt erwartet wurde. Höhere Zinsen belasten die Konjunktur, was zu einer geringeren Nachfrage nach Rohöl führen dürfte.