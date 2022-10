Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Ölpreise in der vergangenen Woche deutlich gestiegen waren. Eine kräftige Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ hatte den Notierungen am Ölmarkt starken Auftrieb verliehen. Die rund 20 Ölstaaten reagierten damit auf kräftige Preisrückgänge in den Wochen zuvor.