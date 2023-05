Die Ölpreise haben am Donnerstag leichte Verluste aus dem frühen Handel bis zum Mittag ausgeweitet. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach Kursgewinnen in den vergangenen Handelstagen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 77,28 US-Dollar. Das waren 1,08 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 1,16 Dollar auf 73,18 Dollar nach.

25.05.2023 12:38