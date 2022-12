Am Markt wurde aber auch auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA verwiesen. Nach Angaben der US-Regierung vom Vortag waren die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche deutlich gestiegen, um 10,2 Millionen Barrel auf 424,1 Millionen Barrel. Steigende Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Ölpreise./jkr/stk