Um so gespannter verfolgen die Marktteilnehmer die anstehenden Zinsentscheidungen. Mit der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England entscheiden in dieser Woche drei grosse Notenbanken über ihren Kurs. Die Zinsen dürften weiter steigen - fraglich ist, wie es danach weitergeht. Während sich die Fed und die britische Zentralbank dem Zinsgipfel langsam nähern dürften, könnte die EZB ihren Leitzins noch länger anheben. Allerdings liegen die Leitzinsen im Euroraum auch niedriger als in den USA und Grossbritannien./bgf/jsl/mis