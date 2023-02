Im Verlauf der Handelswoche sind die Ölpreise stärker gefallen. So hat sich Rohöl aus der Nordsee seit Montag um etwa fünf Prozent verbilligt. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank erklärte den Preisrückgang am Ölmarkt mit enttäuschenden US-Konjunkturdaten und mit der jüngsten Entwicklung der Ölreserven in den USA. Er verwies darauf, dass die amerikanischen Rohölbestände wegen höherer Netto-Importe und einer nach wie vor reduzierten Rohölverarbeitung die sechste Woche in Folge gestiegen waren und in der vergangenen Woche das höchste Niveau seit Juni 2021 erreicht hatten.